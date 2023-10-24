تنها راه غلبه بر زورگویان مقاومت و ایستادگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد عصر سه شنبه در همایش عهد دانشجویان بسیجی استان خوزستان در دانشگاه شهید چمران اهواز، اظهار کرد: در روایتی از پیامبراکرم (ص) آمده است که «ثَلاثٌ مَن کُنَّ فیهِ کانَ مُنافِقا و إن صامَ و صلّی و زَعَمَ أنّهُ مُسلِمٌ: مَن إذا ائتُمِنَ خانَ، و إذا حَدَّثَ کَذَبَ، و إذا وَعَدَ أخلَفَ؛ سه چیز است در هر کس باشد منافق است، هر چند نماز بخواند و روزه بگیرد و خود را مسلمان بداند: کسی که در امانت خیانت می‌کند و به هنگام سخن گفتن دروغ می‌گوید و هر گاه وعده‌ای می‌دهد، تخلف می‌کند.»

وی عنوان کرد: باید بتوان با ظرفیت‌ها و توان نخبگان دانشگاه‌های سراسر کشور، ایران اسلامی را جز کشورهای برتر در عرصه‌های مختلف در منطقه و جهان تبدیل کنیم و مایه افتخار برای کشور باشیم.

امام جمعه اهواز با بیان اینکه در مواجه با دشمن قسم خورده دو راهبرد وجود دارد، بیان کرد: راهبرد نخست، سازش است که جز خفت و خاری نتیجه دیگری نداشته، رژیم صهیونیستی که راهبرد آن جنایت است، آیا در برابر او راهبرد سازش اثرگذار است؟

نماینده ولی فقیه در خوزستان ادامه داد: راهبرد اصلی، مقاومت و ایستادگی است، «اِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم، اگر [دین] خدا را یاری کنید، [او نیز] شما را یاری می‌کند و گام‌هایتان را استوار می‌سازد»، تنها راه غلبه و پیروزی علیه زورگویان عالم، مقاومت و ایستادگی است.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی فرد گفت: اراده خداوند متعال در کنار مستضعفین عالم است، اما باید به این اراده باور داشته باشیم و اگر به‌دستورات دینی خود عمل کنیم قطعاً پیروز خواهیم بود، همان طور که در جنگ هشت سال دفاع مقدس شاهد این مسأله بودیم.

وی اظهار کرد: در آخرت به دسته‌ای گفته می‌شود که چرا به اهل بیت (ع) ایمان نیاورید، اعلام می‌کنند که رفتارهای برخی شیعیان را مشاهده کردیم و گفتیم اگر شیعه‌گری این است که هرگز مسلمان نخواهیم شد و لذا باید مراقب چرا که رفتارهای اشتباه ما سبب می‌شود برخی‌ها از دین فاصله بگیرند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان با دعوت از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی حمایت از مردم فلسطین و اعلام انزجار از جنایت‌های رژیم صهیونیستی، گفت: این راهپیمایی روز چهارشنبه سوم آبان ماه رأس ساعت ۱۰ در میدان مولوی برگزار می‌شود که از عموم مردم جهت حضور در آن دعوت می‌کنیم.

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