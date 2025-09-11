خبرگزاری مهر، گروه استانها-علیرضا صفاریفر: با فرارسیدن شهریورماه و بوی ماه مهر که در کوچهپسکوچههای اردستان میپیچد، تبوتاب خرید لوازمالتحریر، کیف، کفش و لباس فرم مدارس، خانوادهها را درگیر خود کرده است.
امسال نیز، مانند سالهای گذشته، دغدغه اصلی والدین، تأمین اقلام مورد نیاز فرزندان خود با توجه به توان اقتصادی خانواده است.
این گزارش میدانی جامع، به بررسی عمیق وضعیت بازار این اقلام حیاتی در شهرستان اردستان میپردازد تا تصویری شفاف از چالشها، دغدغهها، و وضعیت موجود در اختیار عموم قرار دهد.
رو در رو با مردم و بازار؛ بازتاب دغدغهها و نبض زندگی اردستانیها
گفتگوها و مشاهدات میدانی حکایت از تلاش خانوادهها برای برقراری تعادل بین نیازهای فرزندان و واقعیتهای اقتصادی دارد. این روزها، کوچهها و خیابانهای منتهی به بازار اردستان، پر از شور و هیجان توأمان با دغدغههایی است که بر چهره والدین نقش بسته است.
از زبان مردم؛ قصه تکراری جیبهای خالی و آرزوهای فرزندان
مادر محمد از دانشآموزان اردستانی که با دو فرزندش برای خرید لوازمالتحریر به یکی از فروشگاههای اردستان آمده به خبرنگار مهر میگوید: هر سال برای خرید مدرسه کلی دغدغه داریم. قیمتها روز به روز بالاتر میرود و واقعاً تهیه همه چیز سخت شده، باید بین نیاز و توان مالی یک جورهایی تعادل برقرار کنیم.
وی ادامه میدهد: بیشتر دنبال کالای ایرانی هستیم، هم به خاطر قیمت مناسبتر، هم حمایت از تولید ملی، اما گاهی کیفیت و تنوع کالای خارجی، حتی با قیمت بالاتر، آدم را وسوسه میکند.
پدر احمد نیز که برای خرید لباس فرم پسرش به فروشگاهی رفته است، به خبرنگار مهر گفت: سازوکار مشخص و شفاف باید برای قیمتگذاری وجود داشته باشد تا بتوانیم با خیال راحت خرید کنیم، دغدغه بسیاری از والدین، تناسب کیفیت با قیمت است؛ آنها میخواهند بابت هزینهای که میکنند، کالایی با دوام و مناسب دریافت کنند.
از زبان عرضهکنندگان؛ چالشهای تأمین و سود حداقلی
سری به فروشگاههای لوازمالتحریر و پوشاک مدارس زدیم. آقای کریمی، صاحب یکی از فروشگاههای قدیمی لوازمالتحریر در اردستان به خبرنگار مهر میگوید: ما هم با مشکلات زیادی برای تأمین کالا مواجهیم. هزینههای حملونقل و تورم باعث میشود قیمتها از تولیدکننده و پخشکننده بالا بیاید و ما هم مجبوریم با سود حداقلی بفروشیم تا مشتری از دست ندهیم.
وی اضافه کرد: مردم هم حق دارند و قدرت خریدشان پایین آمده. بیشتر به دنبال اجناس ارزانقیمتتر هستند و کمتر سراغ برندهای گرانقیمت میروند.
این فروشنده اردستانی گفت: وضعیت بازار لوازمالتحریر امسال به گونهای است که فروشندگان محتاطتر شدهاند. انبارها پر نیست و ریسک خرید بالا برای ایام پیک را کمتر کسی میپذیرد، مبادا کالا روی دستش بماند.
خانم رضایی، عرضهکننده لباس فرم مدارس نیز با اشاره به مشکلات تأمین پارچه باکیفیت، گفت: خیلیها ترجیح میدهند لباس فرم سال گذشته را ترمیم کنند یا فقط یک دست جدید بخرند. این نشان میدهد که فشار اقتصادی روی خانوادهها زیاد است و ما هم مجبوریم در کنار کیفیت، به قیمت هم توجه ویژهای داشته باشیم تا بتوانیم پاسخگوی نیاز مشتری باشیم.
وی به نکته مهمی اشاره میکند: تقاضا برای لباس فرمهای با دوامتر، حتی با قیمت کمی بالاتر، در حال افزایش است، چون خانوادهها ترجیح میدهند یک بار هزینه کنند و چند سال از آن استفاده کنند.
مسئولان چه میگویند؟ چشماندازهای نظارتی و حمایتی
تشدید نظارتها و نمایشگاه پاییزه برای تنظیم بازار
عبدالمجید شفیعی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به زمان بازگشایی مدارس نظارت بر اقلام متناسب به این ایام تشدید شده که در این راستا طرح نظارتی ویژه از ۱۵ شهریور آغاز شده و تا ۱۵ مهر ادامه دارد.
وی افزود: گشتهای مشترک بازرسی متشکل از بازرسان اداره صمت، تعزیرات و اتاق اصناف است که بهصورت روزانه بر کالاهای پر تقاضا مشتمل بر پوشاک کیف و کفش و لوازم التحریر انجام میشود.
رئیس اداره صمت اردستان با بیان اینکه نظارت بر اساس فاکتور خرید و محاسبه درصد سود قانونی انجام میشود، خاطرنشان کرد: برای حمایت از مصرف کنندگان و تنظیم بازار کالاهای پرمصرف این ایام، نمایشگاه عرضه مستقیم کالا پاییزه در ایام پایانی شهریورماه برگزار میشود.
شفیعی تصریح کرد: در این نمایشگاه پوشاک، کیف، کفش و لوازم التحریر صرفاً تولیدات داخلی با تخفیفات نمایشگاهی عرضه خواهد شد؛ همچنین در سطح بازار در بازرسیهای که صورت میگیرد با کالاهای قاچاق برخورد قانونی خواهد شد.
وی یادآور شد: در بازرسیها با موارد تخلف نظیر عدم درج قیمت، گرانفروشی عدم صدور فاکتور و عدم رعایت قوانین صنفی برخورد قاطع خواهد شد که شهروندان میتوانند گزارشات خود را با تلفن ۱۲۴ به ما گزارش کنند.
برای خانوادههای نیازمند، نهادهای حمایتی و خیرین میتوانند با کمکهای نقدی و غیرنقدی هدفمند و مستقیم، بار مالی خرید لوازم مدرسه را از دوش آنها بردارند تا هیچ دانشآموزی به دلیل کمبود مالی از تحصیل بازنماند یا با سختی به مدرسه نرود.
مشارکت جمعی برای تأمین نیازهای دانشآموزان نیازمند
محمد جواد شفیعی، رئیس کمیته امداد اردستان با اشاره به اهمیت فراهمسازی فرصت برابر آموزشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شهرستان اردستان بیش از ۹۰۰ دانش آموز و دانشجو تحت حمایت کمیته امداد هستند، این جوانان سرمایههای آینده کشورند و رسالت ما این است که آرامش خاطر و فرصت آموزش را برای آنان فراهم کنیم.
وی افزود: تأمین بستههای لوازمالتحریر، کیف و کفش و دیگر ملزومات تحصیلی این دانشآموزان نیازمند مشارکت جمعی است.
رئیس کمیته امداد اردستان بیان کرد: پایگاه جمعآوری کمکهای مردمی در میدان امام اردستان مستقر خواهد شد همچنین روز ۲۱ شهریورماه نیز در مسجد جامع اردستان همزمان با برگزاری نماز جمعه، امکان مشارکت نیکوکاران برای این مهم فراهم میشود.
شفیعی خاطرنشان کرد: هفتم مهرماه این جشن بهطور ویژه در مدارس شهرستان برگزار میشود تا روحیه احسان و یاریرسانی در میان دانشآموزان و نسل جوان ترویج یابد.
وضعیت بازار لوازمالتحریر و پوشاک مدارس در اردستان، بازتابی از چالشهای اقتصادی است که خانوادهها با آن دست و پنجه نرم میکنند.
در کنار دغدغههای مربوط به قیمت و کیفیت از سوی مردم و چالشهای تأمین و سود حداقلی از سوی عرضهکنندگان، مسئولین نیز با تشدید نظارتها و برگزاری نمایشگاههای فصلی در پی تنظیم بازار و حمایت از مصرفکنندگان هستند.
نقش نهادهای حمایتی و خیرین در کاهش بار مالی خانوادههای نیازمند پررنگ است. افزایش نظارتها، شفافیت در قیمتگذاری لباس فرم مدارس و ادامه حمایتهای هدفمند میتواند گامهای مؤثری در راستای حل این چالشها و تضمین دسترسی برابر همه دانشآموزان به لوازم مورد نیاز تحصیلی باشد تا هیچ کودکی به دلیل مشکلات مالی از مسیر تحصیل بازنماند.
