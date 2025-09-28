به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر یکشنبه در نشست شورای راهبری برنامه اقدام شبکه مدیریت محله محور با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: اعتقاد راسخی در حاکمیت وجود دارد تا با اقدامات نظام‌مند و با استفاده از ابزارهای لازم و مشارکت مردم، مشکلات و دغدغه‌های آنان، رفع شود.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: شناسایی مشکلات و نظام مسائل محله‌های مختلف استان و تدوین سند پیشرفت و توسعه و به عبارت دیگر نقشه راه برای رفع و حل آنها، از اولویت‌های این طرح است که امیدوارم با همراهی و مشارکت فعالان اجتماعی، فرهنگی و دینی به اهداف مورد نظر در موعد مقرر برسیم.

زارع تصریح کرد: ارتقای شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی و سلامت، رفاه و معیشت مردم در محلات در این شورای راهبری مورد توجه و تاکید قرار دارد و از همه ظرفیت‌های موجود برای تحقق این مهم بهره می‌بریم.

وی اضافه کرد: برنامه های پیشرفت محله ها در شهرها و روستاهای مختلف استان با مشارکت مردم تدوین می شود.

استاندار بوشهر بیان کرد: تقویت مشارکت های مردمی، توان افزایی گروه های محلی و تقویت همبستگی اجتماعی از مزایای این طرح است که منبعث از قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است.

زارع تصریح کرد: اجرای این طرح، منجر به بهبود شاخص ها در راستای خدمات عمومی، عمران و آبادانی محلات و بهبود شاخص‌های فرهنگی و کاهش آسیب های اجتماعی می‌شود.