خبرنگار مهر، گروه استانها؛ چند روز تا بازگشایی مدارس باقی مانده، فصلی که با طعم گرانی و افزایش ۲۰ درصدی نرخ لوازم التحریر، دریافت شهریه ثبت نام و سرویس مدارس آغاز و سبب شده تا قامت خانوارها بیش از پیش زیر بار گرانیها خم شود.
با گذر از معابر شهر وضعیت مردم را در آستانه ماه مهر جویا شدیم بیشتر خانوادهها از گرانی لوازم التحریر و دیگر اقلام مدرسه گلایه داشته و میگویند تنوع محصولات لوازم التحریر در بازار زیاد است اما قدرت خرید خانوادهها کاهش یافته و مورد بی مهری قرار گرفتهاند همچنین فروشندگان نیز گلایه مند هستند حجم فروش نیز نسبت به سال گذشته بهشدت افت کرده و اکنون آموزش و اقتصاد در تضاد است.
دغدغه والدین و فروشندگان لوازم التحریر
یک مادر ساوجی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: واقعاً نمیدانم با این وضعیت چه کار کنم باید از همان لوازمی که پارسال یا سالهای قبل خریدهایم استفاده کنیم، اما بسنده نمیکند حتی بعضی وقتها به این فکر میکنم که آیا خرید یک دفتر رنگی جدید برای فرزندم ارزشش را دارد یا خیر.
زهرا محمدی با یادآوری خاطرات دهه ۶۰ خود افزود: دهه شصتیها، کتابهای داستان و کمکدرسی بخشی از زندگیمان بود و خریدن آنها دغدغه اصلی والدین نبود اما اکنون هزینه تأمین نیازهای مدرسه آنقدر بالاست که کمتر کسی به فکر کتابخوانی و سرگرمی فرهنگی فرزندش میافتد.
این مادر ساوجی با اشاره به کمبود توجه دولت و مسئولان نسبت به بازار لوازمالتحریر تأکید کرد: وقتی خرید لوازمالتحریر به یک معضل اقتصادی تبدیل شود، فرزندان ما از همان ابتدا با محدودیت فرهنگی مواجه میشوند که انتظار داریم که مسئولان فکری به حال این بازار کنند تا آموزش و فرهنگ فرزندان با گرانی در تضاد قرار نگیرد.
محمدی گفت: با توجه به اینکه شهریور همیشه فصل اوج خرید لوازمالتحریر بوده است، بازار به دلیل افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم، رونق سابق را ندارد اما والدین ساوه امیدوارند مسئولان با برنامهریزی مناسب، این مشکل را کاهش دهند و امکان دسترسی همه کودکان و نوجوانان به ملزومات تحصیلی و فرهنگی فراهم شود.
به گفته یکی از فروشندگان لوازمالتحریر در ساوه، محصولاتی که ۱۰ روز پیش با قیمت مشخص عرضه میشد، امروز تا ۲۰ درصد افزایش یافته و بهعنوان نمونه قیمت یک محصول به ۷۲۰ هزار تومان رسیده است این شرایط هم به ضرر فروشنده و هم به ضرر خریدار تمام میشود.
حسین اسماعیلی افزود: در حالی که شهریور پررونقترین زمان فروش لوازمالتحریر بود، امسال برخلاف انتظار، حتی در نیمه شهریور هم خبری از ازدحام مشتریان نیست.
وی افزود: بسیاری از مدارس لیست خرید را مستقیم به خانوادهها تحمیل میکنند و والدین مجبورند با هزینههای ۲ تا سه میلیون تومانی اقلام پیشدبستانی و دبستانی را از مراکز مشخص تهیه کنند و همین مساله موجب کاهش چشمگیر مراجعه به فروشگاههای محلی شده است.
دستفروشی و فروش مستقیم مدارس بازار رسمی را کساد کرده است
رئیس اتحادیه لوازمالتحریر ساوه، با اشاره به افزایش قیمتها در تمامی کالاها از جمله لوازمالتحریر، گفت: گرانیها بر صنف ما اثرگذار است، اما مشکل اصلی رشد قارچگونه دستفروشها و سد معبر در سطح شهر است.
مهدی مولودی افزود: برخی دستفروشها حتی از شهرهای همجوار به ساوه میآیند و اقدام به فروش میکنند که این وضعیت باعث کاهش حاشیه سود فروشندگان دارای پروانه کسب شده و برخی ناچار به باطل کردن مجوز خود میشوند.
مولودی در خصوص فروش مستقیم لوازمالتحریر توسط مدارس و مهدکودکها اظهار کرد: در این زمینه جلساتی با رئیس آموزش و پرورش برگزار شده است تا جلوی این رویه گرفته شود، زیرا چنین اقداماتی برخلاف مقررات صنفی است و آسیب جدی به فروشندگان رسمی وارد میکند.
وی افزود: برخی مدارس حتی اقدام به منگنه کردن کتابها و فروش کتابهای کمک درسی میکنند، اما به دلیل تجربه نداشتن در منگنه کردن و جلد گرفتن کتاب، بار مالی خانوادهها چند برابر میشود و خانوادهها مجبور میشوند برای تعمیر و منگنه دوباره به فروشندگان رسمی مراجعه کنند و هزینه اضافی پرداخت کنند.
رئیس اتحادیه لوازمالتحریر ساوه ادامه داد: گاهی خانوادهها ممکن است دستفروشها را به دلیل قیمت پایین ترجیح دهند، اما کیفیت پایین کالا باعث میشود که دانشآموزان پس از مدت کوتاهی نیاز به تعمیر یا تعویض داشته باشند باید اذعان کرد که ارزان بودن یک کالا دلیل بر کیفیت بالای آن نیست و همه فروشندگان گرانفروش نیستند، بسیاری از کاسبها منصف هستند و به شرایط اقتصادی خانوادهها توجه دارند.
مولودی افزود: برخی دستفروشها بدون توجه به کیفیت کالا و شرایط اقتصادی خانوادهها فعالیت میکنند و از شهرهای دیگر میآیند از سوی دیگر، این افراد هزینهای بابت آب، برق و مالیات پرداخت نمیکنند که این موضوع به ضرر فروشندگان رسمی است.
وی تاکید کرد: اگر به دستفروشها اجازه فعالیت گسترده داده شود، دیگر کسی مالیات پرداخت نخواهد کرد و این اقدام باعث میشود بسیاری از فروشندگان رسمی اقدام به لغو مجوز خود کنند.
رئیس اتحادیه لوازم التحریر ساوه گفت: برای حفظ شغل و تداوم خدماترسانی به خانوادهها، ضروری است نظارت بر فعالیت دستفروشان و فروش مستقیم مدارس افزایش یابد تا فروشندگان رسمی با آرامش و ثبات بیشتری فعالیت کنند.
مولودی همچنین گفت: حفظ این صنف نه تنها به ثبات بازار لوازمالتحریر کمک میکند، بلکه خدماترسانی به خانوادهها و دانشآموزان را نیز تسهیل میکند. بنابراین، برخورد جدی با دستفروشان و رعایت مقررات صنفی مدارس از اولویتهای ما است.
طرح تشدید نظارت بر عرضه کالاها
رئیس اتاق اصناف ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی و افزایش تقاضا برای خرید لوازمالتحریر، کیف، کفش و پوشاک مدارس، اتاق اصناف ساوه با همکاری دستگاههای نظارتی طرح تشدید نظارت بر عرضه کالا را از ابتدای شهریورماه آغاز کرده و همچنان با جدیت ادامه دارد.
سید مسعود خدامی افزود: تاکنون چهار پرونده تخلف صنفی در حوزه عرضه لوازمالتحریر تشکیل و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است؛ نظارتها تنها محدود به لوازمالتحریر نیست، بلکه بازار کیف، کفش، پوشاک دانشآموزی و روپوش مدارس نیز تحت کنترل قرار دارد.
خدامی با تأکید بر لزوم شفافیت در بازار اظهار کرد: تمامی واحدهای صنفی موظفند قیمت کالاهای خود را واضح درج کنند و در زمان فروش فاکتور رسمی در اختیار خریداران قرار دهند، ین اقدام علاوه بر جلوگیری از تخلفات، موجب حمایت از حقوق مصرفکنندگان خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف ساوه همچنین گفت: انتظار داریم مردم در اجرای بهتر این طرح مشارکت داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قبیل کمفروشی، گرانفروشی، عدم درج قیمت یا عدم صدور فاکتور، موضوع را به شماره تماس ۴۲۲۰۸۸۲۵ اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
وی گفت: نظارت مردمی و حضور مستمر بازرسان اصناف بهترین تضمین برای سالمسازی فضای اقتصادی و حمایت از خانوادهها در شرایط کنونی است.
مدارس باید تمرکز خود را بر کیفیت آموزش و پرورش دانشآموزان بگذارند
رئیس آموزش و پرورش شهرستان ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع فروش لوازمالتحریر توسط مدارس و مهدکودکها، بیان کرد: هرگونه اقدام در این زمینه برخلاف مقررات بوده و با متخلفان برخورد خواهد شد.
عبدالرضا حامدیخواه افزود: برخی مدارس و مهدکودکها درخواست راهاندازی غرفههایی برای فروش لوازمالتحریر را داشتهاند، اما این درخواستها پس از بررسی در کمیته برنامهریزی مورد تأیید قرار نگرفته است.
وی با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات آموزشی گفت: مدارس باید تمرکز خود را بر کیفیت آموزش و پرورش دانشآموزان بگذارند و از فعالیتهای تجاری که خارج از چارچوب آموزشی است، پرهیز کنند چرا که هدف ما ایجاد محیطی سالم و بدون دغدغه برای دانشآموزان است.
رئیس آموزش و پرورش ساوه همچنین بیان کرد: آموزش و پرورش ساوه به صورت مستمر نظارت خود را بر فعالیتهای مدارس و مهدکودکها حفظ خواهد کرد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی و انضباطی لازم انجام خواهد شد.
حامدیخواه تصریح کرد: تلاش ما حمایت از خانوادهها و دانشآموزان و جلوگیری از فشارهای مالی اضافی به آنها است و هیچ مدرسه یا مهدکودکی مجاز به فروش لوازمالتحریر در محیط آموزشی نخواهد بود.
