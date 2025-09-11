عملیات پیچیده و سریع اورژانس در حادثه شبانه محور سقز–بانه

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی صبح پنجشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان با اشاره به جزئیات حادثه رانندگی شامگاه چهارشنبه در محور سقز- بانه که بین دو خودروی سواری پژو پارس و پژو ۲۰۶ در محدوده روستای «بله‌جر» رخ داد، گفت: بلافاصله پس از دریافت تماس اولیه از سوی شاهدان حادثه، پنج دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و تیم‌های عملیاتی اورژانس پس از ارزیابی وضعیت مصدومان و انجام اقدامات اولیه درمانی، آن‌ها را به بیمارستان شفا شهرستان سقز منتقل کردند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در این حادثه، با توجه به تعداد بالای مصدومان، انجام عملیات امدادی در مدت زمان کوتاه و انتقال سریع به مراکز درمانی، چالشی جدی بود که با موفقیت توسط تیم‌های امدادی به خوبی مدیریت شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان افزود: این حادثه شبانه بار دیگر نشان داد که نیروهای اورژانس در هر شرایطی از آمادگی کامل برای ارائه خدمات سریع و مؤثر برخوردارند و عملیات در شب، نیازمند دقت و سرعت عمل بالاست که خوشبختانه تیم‌های ما با هماهنگی و تلاش فراوان توانستند جان افراد را نجات دهند.

این حادثه نه تنها اهمیت سرعت عمل در زمان وقوع حوادث را نشان داد، بلکه بار دیگر یادآور نیاز به رعایت دقیق قوانین رانندگی در جاده‌ها و توجه به شرایط ایمنی در شب است.