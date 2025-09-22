واژگونی تریلر حمل آسفالت در محور پالنگان–تفن؛ راننده مصدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک هدایی از وقوع یک حادثه واژگونی تریلر حامل آسفالت در محور روستایی پالنگان–تفن خبر داد.

وی افزود: این حادثه در ساعت ۹:۳۱ دقیقه صبح امروز در یکی از مسیرهای کوهستانی و پیچیده منطقه به وقوع پیوست و موجب مصدومیت راننده تریلر شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، تیم‌های اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان همچنین با بیان اینکه شرایط مسیر دسترسی در این منطقه کوهستانی و پرپیچ‌وخم دشوار است، گفت: علیرغم این دشواری‌ها، تیم اورژانس با سرعت عمل به محل حادثه رسیدند و اقدامات درمانی اولیه را انجام دادند.

وی ادامه داد: پس از پایدارسازی وضعیت راننده، او را برای ادامه درمان به بیمارستان سینا در شهرستان کامیاران منتقل کردیم.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان در پایان از تلاش‌های شبانه‌روزی تیم‌های اورژانس و سرعت عمل آنان در چنین شرایط دشوار جغرافیایی قدردانی کرد.