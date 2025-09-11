  1. ورزش
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

غیبت خرید خارجی تراکتور در بازی با آلومینیوم؛ بیرانوند مشاور شد

تیم فوتبال تراکتور تبریز به احتمال فراوان در دیدار هفته سوم لیگ برتر فصل جاری نیز از دروازه‌بان جوان خود استفاده می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه دیدار حساس هفته سوم لیگ برتر، تیم تراکتور تبریز شرایط متفاوتی را در خط دروازه تجربه می‌کند. مارکو یوهانسون دروازه‌بان سوئدی تازه‌وارد تراکتور که به تازگی به تبریز پیوسته، هنوز از شرایط ایده‌آل برای حضور در مسابقه برخوردار نیست و به احتمال فراوان در بازی فردا مقابل آلومینیوم اراک در چارچوب دروازه تیمش قرار نخواهد گرفت.

بر این اساس، ادیب زارعی سنگربان جوان تراکتور بار دیگر مسئولیت حراست از دروازه این تیم را بر عهده خواهد داشت. زارعی در روزهای اخیر از بازگشت علیرضا بیرانوند به تمرینات تیمی نیز بهره برده و با استفاده از مشورت‌های او به دنبال بهبود عملکرد فردی خود است. این دروازه‌بان جوان امیدوار است در صورت تکرار نمایش خوب، بتواند نگاه کارشناسان را به خود جلب کند.

دیدار تیم‌های تراکتور و آلومینیوم اراک فردا جمعه ساعت ۱۸ در چارچوب هفته سوم لیگ برتر فوتبال کشور در ورزشگاه سردار سلیمانی برگزار خواهد شد.

