به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های لیگ نوجوانان کشور در گروه ۳ که تیم‌های مازندران، اصفهان، لرستان و آذربایجان شرقی حضور داشتند، پس جدال نفسگیر تیم‌های پرقدرت این گروه تیم آذربایجان شرقی به عنوان سرگروه و بالاتر از تیم‌های مازندران، لرستان و اصفهان به مرحله بعد راه یافت.

شگفتی بزرگ این مرحله باخت تیم پر مهره مازندران در مقابل نوجوانان غیور استان بود.

جدال شانه به شانه دو تیم با نتیجه ۵ بر ۵ به اتمام رسید و تیم آذربایجان شرقی با امتیاز فنی ۲۲ بر ۲۰ بر حریف پرقدرت خود غلبه کرد.

در دیدار دیگر تیم استان آذربایجان شرقی با نتیجه ۶ بر ۴ بر تیم استان لرستان پیروز شد.

تنها باخت تیم استان در مقابل تیم استان اصفهان بود که با نفرات غیربومی تقویت شده بود.

این پیروزی شکوهمند را به دوستداران کشتی استان تبریک عرض می‌نمائیم.