کشف ۵۵۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در کردستان؛ شناسایی۷ انبار دپوی کالا

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی اظهار کرد: طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کردستان با محوریت پلیس امنیت اقتصادی استان به مرحله اجرایی درآمد.

سردار الهی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی کردستان با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی منسجم موفق شدند ۷ انبار دپوی کالاهای قاچاق را در شهرستان‌های مختلف استان شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی، عملیات بازرسی از این انبارها را انجام دهند.

کشف محموله‌های قاچاق در بازرسی‌ها

فرمانده انتظامی استان کردستان گفت: در جریان این عملیات، بیش از ۵۰ هزار قطعه لوازم یدکی خودرو، ۱,۷۳۰ دستگاه لوازم خانگی و ۱۰ میلیون و ۸۰۵ هزار نخ سیگار قاچاق کشف شد.

وی ارزش کل این محموله‌های قاچاق را ۵۵۲ میلیارد ریال برآورد کرد.

دستگیری ۶ متهم و ارجاع پرونده به مراجع قضائی

وی افزود: در این راستا، ۶ نفر به اتهام قاچاق کالا دستگیر شدند و پرونده این افراد به مراجع قضائی ارجاع داده شد.

سردار الهی در پایان تأکید کرد: پلیس با مخلان اقتصادی که امنیت و آرامش مردم را در فضای حقیقی و مجازی مختل کنند، برابر قانون قاطعانه برخورد خواهد کرد.