بازداشت شبانه قمه بدست در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضایی روز پنجشنبه در تشریح این خبر افزود: به دنبال ارسال کلیپی توسط یکی از شهروندان قانون مدار به پلیس مبنی بر قمه کشی و تخریب خودرو سواری در ائل گلی تبریز در شب هنگام، بلافاصله اقدامات لازم جهت شناسایی وی معمول و نهایتاً در کمترین زمان ممکن دستگیر و با تشکیل پرونده قضائی تحویل مرجع قضائی گردید.

وی در ادامه با تقدیر و تشکر از همراهی و تعامل تنگاتنگ شهروندان عزیز با پلیس در راستای ارتقا امنیت و آرامش جامعه، افزود: پلیس به جد و قاطعانه با اقدامات هنجارشکنانه برخورد و خواهد کرد.