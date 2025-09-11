  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۰

بازداشت شبانه قمه بدست در تبریز

تبریز- رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی آذربایجان شرقی، از دستگیری فرد قمه بدست که شبانه اقدام به تخریب خودرو سواری در ائل گلی می کرد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضایی روز پنجشنبه در تشریح این خبر افزود: به دنبال ارسال کلیپی توسط یکی از شهروندان قانون مدار به پلیس مبنی بر قمه کشی و تخریب خودرو سواری در ائل گلی تبریز در شب هنگام، بلافاصله اقدامات لازم جهت شناسایی وی معمول و نهایتاً در کمترین زمان ممکن دستگیر و با تشکیل پرونده قضائی تحویل مرجع قضائی گردید.

وی در ادامه با تقدیر و تشکر از همراهی و تعامل تنگاتنگ شهروندان عزیز با پلیس در راستای ارتقا امنیت و آرامش جامعه، افزود: پلیس به جد و قاطعانه با اقدامات هنجارشکنانه برخورد و خواهد کرد.

