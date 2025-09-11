به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رسولیفر در خصوص برگزاری طرح یاوران ولایت اظهار کرد: یازدهمین دوره طرح یاوران ولایت با حضور ۲۳۵ نفر از فرماندهان واحدهای بسیج دانشآموزی استان قزوین به مدت ۳ روز از ۲۳ لغایت ۲۵ شهریورماه در دانشگاه بین المللی حضرت امام (ره) برگزار خواهد شد.
مسئول سازمان بسیج دانشآموزی قزوین بیان کرد: طرح یاوران ولایت ویژه فرماندهان واحدهای مدارس متوسطه دوم براساس بیانیه گام دوم انقلاب و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند اعتلای بسیج با هدف تربیت و کادرسازی برای انقلاب و تمدنسازی اجرا میشود.از توابع
وی اضافه کرد: به شرکت کنندگان در این دوره توانمندسازی مباحث و مطالبی در زمینههای مختلف دشمنشناسی، پاسخ به سوالات و شبهات در رابطه با دفاع مقدس ۱۲ روزه در قالب جهاد تبیین، مخاطبشناسی، سواد رسانه و مهارتهای ایجاد تشکیلات و تشکلهای دانشآموزی توسط اساتید و مربیان توانمند آموزشهایی به صورت گفتگوهای دو طرفه ارائه خواهد شد.
رسولی فر بیان کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته شرکت کنندگان در این دوره مهارت لازم را برای تعامل بهتر و بیشتر با مدیران مدارس و دانشآموزان کسب خواهند کرد و نسبت به اقناعسازی گروه همسالان خود در مباحث تربیتی، اعتقادی، اخلاقی و تبیینی از طریق حلقههای گفتگو و پاتوقهای مباحثهای توانمند خواهند شد تا شاهد رشد فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و تبیینی در سطح مدارس استان باشیم.
مسئول سازمان بسیج دانشآموزی استان قزوین گفت: دوره یاوران ولایت بسیج دانشآموزی با هدف توانمندسازی فرماندهان واحدهای پیشگامان مقطع متوسطه دوم از ۲۳ تا ۲۵ شهریورماه در دانشگاه بین المللی امام (ره) برگزار میشود.
وی در پایان تاکید کرد: در برگزاری این دوره از همکاری و زحمات همکاران اداره آموزش وپرورش بویژه مدیر کل محترم، معاونین و رؤسای مناطق ۱۴ گانه آموزش و پرورش، فرماندهان حوزههای بسیج دانشآموزی و همچنین مسئولان دانشگاه بین المللی امام (ره) تشکر و قدردانی میکنم، آرزوی ما موفقیت همه دانشآموزان در عرصههای مختلف است.
