سهم تاریخی آب دشت مغان نادیده گرفته نشود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی عصر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان اردبیل با حضور رئیس جمهور اظهار کرد: بالاترین مطالبه مردم، گره‌گشایی از مشکلات معیشتی و اقتصادی است و دولت باید با نگاه علمی و استفاده از متخصصان، مسیر عدالت را دنبال کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه آب و کشاورزی افزود: در خصوص آب سد خداآفرین اجحاف بزرگی به اردبیل شده است؛ سهمیه تاریخی آب دشت مغان کاهش یافته و بدون اجرای آبیاری مکانیزه، سهم استان جابه‌جا شده تا زمانی که شبکه‌های مدرن آبیاری در مغان تکمیل نشود، انتقال آب از بالادست به معنای نابودی این دشت خواهد بود.

امام جمعه اردبیل با تأکید بر لزوم اختصاص بدهی ۲۲۰ میلیون دلاری جمهوری آذربایجان برای توسعه آبیاری مکانیزه در مغان اظهار کرد: با بودجه قطره‌چکانی نمی‌توان مشکل کشاورزی و معیشت مردم را حل کرد. نیاز است این طرح‌ها به سرانجام برسد و آبیاری غرقابی ممنوع شود.

وی در ادامه به مشکلات زیرساختی استان اشاره کرد و گفت: بخش مهمی از سدها و طرح‌های آب منطقه‌ای همچنان نیمه‌تمام مانده‌اند. همچنین ظرفیت عظیم زمین‌گرمایی مشگین‌شهر مغفول مانده و می‌تواند در سطح ملی نقش‌آفرین باشد.

آیت‌الله عاملی به مسائل آموزش‌وپرورش پرداخت و افزود: پیشنهاد ما برای انتخاب مدیران آموزش‌وپرورش بر اساس شایسته‌سالاری و تجربه، در شورای فرهنگ عمومی استان بررسی شد، اما به نتیجه نرسید. این در حالی است که این طرح می‌توانست الگویی ملی باشد.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل همچنین از مشکلات صنعتگران استان یاد کرد و گفت: نباید اجازه داد قوانین و توزیع ناعادلانه ارزش افزوده، شهرداری‌ها و واحدهای تولیدی را زمین‌گیر کند. این وضعیت در آینده می‌تواند تبعات امنیتی داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تمرکز دولت بر فرهنگ تصریح کرد: فرهنگ ریل اقتصاد است. اگر آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها نتوانند حس مسئولیت جمعی را در نسل جوان نهادینه کنند، پیشرفت اقتصادی نیز محقق نخواهد شد.

امام جمعه اردبیل در پایان ضمن اعلام حمایت کامل از دولت گفت: ما خیرخواه شما هستیم و در کنار دولت قرار داریم. دستمان همواره به دعاست تا خداوند بزرگترین توفیقات را نصیب شما و دولت خدمتگزار نماید.