گزارش یونیسف: کودکان در سراسر جنوب آسیا با بحران تغذیه روبرو هستند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، یونیسف هشدار می‌دهد که اگر اقدام فوری انجام نشود، آینده میلیون‌ها کودک در معرض خطر خواهد بود.

گزارش جدید یونیسف با عنوان «سود تغذیه: چگونه محیط‌های غذایی کودکان را ناامید می‌کنند» نشان می‌دهد که تعداد کودکان ۵ تا ۱۹ ساله‌ای که با اضافه وزن زندگی می‌کنند از سال ۲۰۰۰ در جنوب آسیا پنج برابر شده و به ۷۰ میلیون نفر رسیده است.

در حالی که ۴۸ درصد از نوجوانان مدرسه‌ای در این منطقه گزارش داده‌اند که مدارس آنها خدمات غذایی مانند غذاخوری‌ها یا فروشگاه‌های مواد غذایی ارائه می‌دهند، کیفیت غذای موجود در این بوفه‌ها، یک نگرانی عمده است.

گزینه‌های ناسالم، از جمله تنقلات بسته‌بندی شده (۶۱ درصد)، فست فودها (۵۵ درصد) و نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر (۵۵ درصد)، به طور نگران‌کننده‌ای رایج گزارش شده‌اند.

به ویژه، یونیسف اعلام کرد که این الگو به ویژه در بنگلادش مشهود است.

این گزارش نشان داد که غذاهای بسته‌بندی شده و فست فود نسبت به جایگزین‌های سالم‌تر، مانند وعده‌های غذایی تازه پخته شده، سبزیجات تازه و میوه‌ها، رواج بیشتری دارند.

این روند یکی از عوامل کلیدی در افزایش چالش سلامت عمومی در مورد اضافه وزن و چاقی کودکان است.

در حالی که تنها ۸ درصد از کودکان بنگلادشی در حال حاضر اضافه وزن دارند، دسترسی آسان به غذاهای ناسالم در محیطی حساس مانند مدارس، خطر قابل توجهی را برای سلامت آینده آنها ایجاد می‌کند.