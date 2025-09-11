محمد دادخواه، رئیس اتاق اصناف مرکز البرز در گفتگو با خبرنگار مهر از برپایی نمایشگاههای پاییزه در ۱۲ نقطه از استان خبر داد و گفت: ۶ مورد از این نمایشگاهها در شهرستان کرج فعال هستند.
وی افزود: این نمایشگاهها با هدف تأمین نیازهای اساسی و دسترسی آسان شهروندان به مایحتاج ضروری، تا ۱۰ مهرماه سال جاری ادامه دارند.
دادخواه خاطرنشان کرد: این نمایشگاهها در مکانهای مختلفی از جمله ورزشگاه انقلاب، باغستان، نمایشگاه بینالمللی البرز، سالن شهید سبحانی و چند محل دیگر دایر شدهاند. هدف از برپایی این نمایشگاهها، رونق بخشی به بازار داخلی و تأمین اقلام ضروری برای شهروندان است.
وی افزود: در این نمایشگاهها، کالاهای متنوعی شامل لوازمتحریر، کیف، پوشاک، کفش و مواد غذایی اساسی مانند مرغ، گوشت، برنج، روغن و ماکارونی عرضه میشود.
دادخواه گفت: کالاها با رعایت انصاف و قیمتگذاری مناسب به بازدیدکنندگان ارائه میشود و تلاش شده است که قیمتها ۱۵ تا ۲۰ درصد زیر قیمت بازار باشد.
داد خواه تاکید کرد: صرفاً کالاهای مرغوب و مشتریپسند در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.علاوه بر این، تیمهای بازرسی اصناف در این نمایشگاه مستقر خواهند بود تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، پیگیریهای لازم را انجام دهند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز افزود: مسئولان استانی نسبت به برگزاری برخی نمایشگاههای غیر مجاز که بدون تأیید کمیته راهبردی اجرا میشوند، هشدار دادهاند و این نمایشگاهها عمدتاً محصولات با کیفیت پایین ارائه میدهند که میتواند سلامت شهروندان را به خطر اندازد. به همین دلیل تأکید میشود که فقط نمایشگاههایی که مجوزهای لازم را دریافت کردهاند، از اعتبار قانونی برخوردارند.
