یونان از ۷۵ مورد ابتلا به ویروس نیل غربی و ۵ مورد مرگ خبر داد

سازمان ملی بهداشت عمومی یونان گزارش داد که تاکنون در سال ۲۰۲۵، ۷۵ مورد ابتلا به ویروس نیل غربی در این کشور تأیید شده است که شامل ۵ مورد مرگ و میر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورونیوز، از موارد تأیید شده، ۶۲ مورد شامل علائم سیستم عصبی مرکزی مانند آنسفالیت، مننژیت یا فلج شل حاد بوده است، در حالی که ۱۳ بیمار علائم خفیف یا هیچ علامتی نشان نداده‌اند.

طبق این سازمان، این ۵ مورد مرگ، همگی بیماران بالای ۷۱ سال بوده‌اند.

این سازمان اعلام کرد که اولین موارد ابتلاء به این ویروس در سال جاری در ماه ژوئیه شناسایی شده است. طی دو ماه گذشته، عفونت‌ها در ۳۴ شهرداری در ۱۸ واحد منطقه‌ای شناسایی شده‌اند. شش مورد جدید داخلی در هفته گذشته به همراه دو مورد وارداتی، یکی از صربستان و دیگری از ایتالیا گزارش شده است.

سازمان حفاظت از محیط زیست یونان هشدار داد که احتمالاً موارد بیشتری در دوره آینده پدیدار خواهند شد.

خبرگزاری یونانی AMNA گزارش داد که در سایر نقاط اروپا، موارد ابتلاء در آلبانی، بلغارستان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، مجارستان، رومانی و صربستان نیز گزارش شده است.

