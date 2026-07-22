بازنگری طرح هادی ۱۱ روستای استان بوشهر تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند عصر چهار شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نشست کمیته تصویب طرح هادی روستاهای استان بوشهر با هدف بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص بازنگری طرح‌های هادی روستایی، که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر و با حضور ، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و اعضای کمیته برگزار شدک

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر افزود: پس از بررسی کارشناسی مستندات و پیشنهادهای ارائه‌شده، بازنگری طرح هادی ۱۱ روستا در شهرستان‌های دشتستان، جم و عسلویه به تصویب اعضای کمیته رسید.

وی گفت: طرح‌های هادی روستایی با هدف ساماندهی کالبدی، هدایت توسعه فیزیکی، بهبود زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت سکونت و ایجاد بستر مناسب برای توسعه پایدار روستاها تدوین و بازنگری می‌شوند و تصویب این طرح‌ها نقش مؤثری در پاسخگویی به نیازهای عمرانی و جمعیتی روستاها و تسهیل اجرای پروژه‌های توسعه‌ای خواهد داشت.