عفو و تخفیف مجازات ۲ هزار محکوم گیلانی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص)

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی فلاح میریشامگاه پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اعلام این خبر اظهار کرد :۲ هزار نفر از محکومان استان به مناسبت فرارسیدن میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) مورد عفو قرار گرفتند.

فلاح میری افزود: این عفو پس از موافقت مقام معظم رهبری و به پیشنهاد ریاست محترم قوه قضائیه به مرحله اجرا درآمده است.

وی با اشاره به تأکید رئیس کل دادگستری استان گیلان بر تسریع در فرآیند اجرای عفو گفت: دادستانی مرکز استان به صورت مستمر روند اجرای این عفو را رصد کرده و اطمینان حاصل می‌کند که حقوق مشمولان به‌طور کامل رعایت شود.

دادستان گیلان همچنین خاطرنشان کرد: رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های تمامی شهرستان‌ها به همراه مدیران و کارکنان زندان‌های استان علی‌رغم تعطیلی ادارات در روز پنج‌شنبه، در محل کار خود و یا زندان‌ها حضور یافته و اقدامات لازم برای آزادی و کاهش مجازات صدها محکوم استان را به انجام رساندند.

فلاح میری در پایان تأکید کرد: این عفو گسترده علاوه بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، زمینه بازگشت این افراد به مسیر سالم زندگی، تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش احساس امنیت و آرامش در میان مردم را فراهم خواهد کرد.