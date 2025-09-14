  1. استانها
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

۲۶۰۰ نفر از محکومان آذربایجان‌غربی مشمول عفو رهبر انقلاب شدند

ارومیه- رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: دو هزار و ۶۰۰ نفر از محکومان دادگاه‌های استان حائز شرایط عفو رهبر معظم انقلاب شدند که حدود یک چهارم این افراد آزاد خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه اظهار کرد: به مناسبت سالروز میلاد پیامبر عظیم‌الشان اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، نظیر سال‌های گذشته رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات محکومان دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

وی اضافه کرد: در این بین سهم آذربایجان‌غربی شامل عفو در مورد دو هزار و ۶۰۰ نفر از محکومان دادگاه‌های استان بود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اظهار کرد: این تعداد افراد بعد از بررسی‌های صورت گرفته، واجد شرایط شناخته شده و نتایج اصلاح و تأدیب آنان مطلوب احراز شده بود که مشمول عفو حکیمانه رهبر معظم انقلاب شدند.

عتباتی ادامه داد: به محض اعلام عفو و وصول مکاتبات مربوطه دادستان‌ها و مدیران و کارکنان زندان‌های استان، بصورت خارج از نوبت رسیدگی و استخراج لیست‌های مشمولان را آغاز کردند و بزودی کار تفکیک تمام مشمولان آزاد و برخی که مشمول تخفیف شده‌اند در مورد آنها اعمال خواهد شد.

