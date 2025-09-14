به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه اظهار کرد: به مناسبت سالروز میلاد پیامبر عظیم‌الشان اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، نظیر سال‌های گذشته رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات محکومان دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

وی اضافه کرد: در این بین سهم آذربایجان‌غربی شامل عفو در مورد دو هزار و ۶۰۰ نفر از محکومان دادگاه‌های استان بود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اظهار کرد: این تعداد افراد بعد از بررسی‌های صورت گرفته، واجد شرایط شناخته شده و نتایج اصلاح و تأدیب آنان مطلوب احراز شده بود که مشمول عفو حکیمانه رهبر معظم انقلاب شدند.

عتباتی ادامه داد: به محض اعلام عفو و وصول مکاتبات مربوطه دادستان‌ها و مدیران و کارکنان زندان‌های استان، بصورت خارج از نوبت رسیدگی و استخراج لیست‌های مشمولان را آغاز کردند و بزودی کار تفکیک تمام مشمولان آزاد و برخی که مشمول تخفیف شده‌اند در مورد آنها اعمال خواهد شد.