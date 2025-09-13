به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست روز شنبه در آیین افتتاح هنرستان ۱۲ کلاسه شهرستان اسکو اظهار کرد: با ابتکار عملی که در گذشته توسط مسعود پزشکیان انجام شد و خانههای بهداشت توسعه یافت، به تمام استانها تکلیف شد مدارس کانکسی سنگی جمعآوری و فضاهای آموزشی ایمن ایجاد شود تا عدالت آموزشی در کشور برقرار شود.
وی افزود: مطابق برنامهریزیها، از نظر کیفیت و محتوای آموزشی نیز به سمت مدارسی حرکت میکنیم که مصداق، توانا بود هرکه دانا بود، باشند و هر زمان که در مدرسهای باز میشود، در زندانی بسته شود.
استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به افتتاح هنرستان ۱۲ کلاسه در آستانه بازگشایی مدارس گفت: مهمترین ویژگی این مدرسه، افتتاح در قالب هنرستان است تا با حمایت مربیان، نقشآفرینی در حوزه کارآفرینی و همورزی اجتماعی داشته باشد.
وی با تأکید بر پیشتازی استان در نهضت مدرسهسازی گفت: آذربایجانشرقی از نظر پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت مدرسهسازی رتبه نخست کشور را دارد و تاکنون ۶۴۶ کلاس درس آمادهسازی شده است. به تدریج شاهد افتتاحهای دیگر نیز خواهیم بود.
استاندار همچنین در خصوص مشکلات موجود در شهرک محل احداث این هنرستان یادآور شد: موضوعات و مسائل مربوط در دستور کار حوزه معاونت عمرانی و سیاسی استانداری قرار گرفته و برای رفع آنها کمک خواهیم کرد.
نظر شما