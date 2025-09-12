یک‌ فوتی و ۲ مصدوم بر اثر تخریب ساختمان مسکونی در خیابان‌ پیروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اعلام کرد: ساعت ۱۲:۰۳ دقیقه ظهر روز گذشته پنجشنبه ۲۰ شهریور، حادثه تخریب یک ساختمان مسکونی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی همراه با تجهیزات کامل به محل در خیابان پیروزی، خیابان دهم فروردین اعزام شدند.

وی افزود: محل حادثه یک ساختمان دو و نیم طبقه مسکونی قدیمی بود که کارگران در طبقه دوم آن مشغول عملیات عمرانی بودند. به دلایلی که باید بررسی شود، ناگهان کل ساختمان فرو ریخت. در زمان وقوع حادثه سه کارگر در محل حضور داشتند که یکی از آن‌ها، مردی ۴۰ ساله ایرانی، توانست خودش را نجات دهد.

به گفته ملکی، آتش‌نشانان هنگام رسیدن به محل، یکی از کارگران را که از ناحیه کمر به پایین زیر آوار گرفتار شده بود، نجات دادند و او را زنده از زیر آوار خارج کردند. با این حال، کارگران حاضر اعلام کردند که یک نفر دیگر نیز زیر آوار گرفتار شده است.