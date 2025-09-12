  1. جامعه
  2. شهری
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۰۸

یک‌ فوتی و ۲ مصدوم بر اثر تخریب ساختمان مسکونی در خیابان‌ پیروزی

یک‌ فوتی و ۲ مصدوم بر اثر تخریب ساختمان مسکونی در خیابان‌ پیروزی

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران گفت: ریزش آوار و تخریب یک ساختمان مسکونی قدیمی در خیابان پیروزی تهران منجر به مصدومیت ۲ کارگر و جان‌باختن یک کارگر ۴۲ ساله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اعلام کرد: ساعت ۱۲:۰۳ دقیقه ظهر روز گذشته پنجشنبه ۲۰ شهریور، حادثه تخریب یک ساختمان مسکونی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی همراه با تجهیزات کامل به محل در خیابان پیروزی، خیابان دهم فروردین اعزام شدند.

وی افزود: محل حادثه یک ساختمان دو و نیم طبقه مسکونی قدیمی بود که کارگران در طبقه دوم آن مشغول عملیات عمرانی بودند. به دلایلی که باید بررسی شود، ناگهان کل ساختمان فرو ریخت. در زمان وقوع حادثه سه کارگر در محل حضور داشتند که یکی از آن‌ها، مردی ۴۰ ساله ایرانی، توانست خودش را نجات دهد.

به گفته ملکی، آتش‌نشانان هنگام رسیدن به محل، یکی از کارگران را که از ناحیه کمر به پایین زیر آوار گرفتار شده بود، نجات دادند و او را زنده از زیر آوار خارج کردند. با این حال، کارگران حاضر اعلام کردند که یک نفر دیگر نیز زیر آوار گرفتار شده است.

کد خبر 6586707

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها