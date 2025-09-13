به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در افتتاحیه رویداد «رهبانو» با بیان اینکه تحقق اراده الهی، ضرورت و اهمیت بسیاری دارد، اظهار کرد: بنای عالم بر تحقق اراده الهی است و هر چه از تعینها و منیتها وجود دارد باید کنار بگذاریم. برای ما نام و عنوان مهم نیست؛ موضوع مهم، تکالیف و وظایف در شرایط مهم، پیچیده و خاص امروز است.
وی افزود: همه افراد توانمند، به ویژه بانوان برجسته، باید ارادههای خود را به هم پیوند زنند و با همدیگر، باری را از روی زمین بردارند و مسئلهای را حل کنند. چه بسا بانوان گام مؤثر در این مقطع را بتوانند به اتفاق هم بردارند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، یکی از مصادیق این همافزایی را، همکاری داخلی بین مجموعه بانوانی دانست که در حوزه قرآن، مسجد، تبلیغ چهره به چهره و به ویژه بسیجیان فعالیت دارند.
وی تأکید کرد: عناوین خوب متعدد و پربرکت است، اما هیچکدام از این بانوان به تنهایی نمیتوانند بار بسیار بزرگ امروز این کشور را حل کنند. اگر این ارادهها به هم پیوند خورد و در گستره راهبری واقعی شکل گرفت، حرکت پر قدرتی را آغاز کردهایم.
قمی در ادامه با اشاره به حضور بانوان فعال در عرصههای مختلف افزود: اگر کسی از سر ارادههای جهادی و ایمانی به این نتیجه رسید که میتواند مؤثر واقع شود و برای انجام تکالیفش به خود و مجموعه خود بسنده نکرد، اثرگذار خواهد بود، در غیر این صورت برای به ثمر رساندن کارهای مهم و بزرگ به جایی نخواهد رسید. همین ارادهها باید تجمیع شود و به اراده ملی تبدیل گردد.
وی «همافزایی» را اولین دلیل تشکیل این نشست خواند و گفت: افزایش راهبری تخصصی بانوان اهمیت ویژهای دارد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه با اشاره به خاص بودن و خطیر بودن شرایط جنگی که در آن قرار داریم گفت: این یک نبرد پیچیده و ترکیبی از نظر بعد نظامی، ممکن است به آتشبس رسیده باشد، اما ممکن است دوباره شروع شود. دشمن اگر بخواهد دوباره بجنگد، قطعاً سطح دیگری از مبارزه را آغاز خواهد کرد.
قمی با بیان اینکه اکنون بعد فرهنگی، اجتماعی، رسانهای، هنری، شناختی و روانی این جنگ فعال و سنگین است، تصریح کرد: یکی از مسیرهایش فضای مجازی است که مقام معظم رهبری فرمودند آن را میدان تاخت و تاز علیه دشمن قرار دهید.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اگر این جنگ پیچیده ترکیبی چندلایه نبود، باز هم دلیل کافی داشتیم که بنشینیم و مباحثه کنیم. اما وقتی در چنین جنگی قرار گرفتیم، با دقت که نگاه میکنیم، بسیاری از ابعاد آن بدون نقشآفرینی مؤثر بانوان فرهیخته، اساساً حل نخواهد شد. برخی نقشها در پیشبرد این نهضت، به دوش آقایان گذاشته شده و برخی نقشها هست که فقط از خانمها برمیآید.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این مباحثهها به تشخیص دقیق، اراده قوی و برنامه منجر شود، و با ایجاد جامعه همافزا در وضعیت این جنگ ترکیبی تفاوت ایجاد کرده و موفقیت حاصل شود.
رویداد «رهبانو» با هدف هماندیشی و تبادل نظر شوراهای راهبری بانوان در راستای توسعه زیستبوم تبیینی تبلیغی بانوان استانهای سازمان تبلیغات اسلامی به همت مرکز راهبری و همآهنگی بانوان از ۲۱ تا ۲۳ شهریور در شهرستان رامسر در حال برگزاری است.
نظر شما