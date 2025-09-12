به گزارش خبرنگار مهر، رویداد ملی «رهبانو» با هدف هماندیشی و تبادل نظر شوراهای راهبری بانوان در راستای توسعه زیستبوم تبیینی تبلیغی بانوان استانها و به همت مرکز راهبری و هماهنگی بانوان آغاز شد.
این رویداد در شهرستان رامسر و با حضور نمایندگان و فعالان عرصه زنان از سراسر کشور برگزار شده و به بررسی چالشها و فرصتهای پیش روی زنان در حوزههای فرهنگی اجتماعی میپردازد و تلاش دارد با ایجاد بستری مناسب، همکاریها و تبادل تجربیات در سطح ملی را ارتقا دهد.
سارا طالبی، مدیر مرکز راهبری و همآهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار کرد: رهبر انقلاب میفرمایند: در جمهوری اسلامی، هرجا که هستید، همان جا را مرکز دنیا بدانید و آگاه باشید که همه کارها به شما متوجه است.
وی تبلیغ اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله و سلم) را امری بسیار مهم و خطیر خواند و افزود: چه تکلیفی زیباتر از تبلیغ به وسیله بانوان و برای بانوان؛ همانها که به فرمایش امام روحالله (ره) انسانسازند و رهبران نهضت هستند. وقتی برای زنان کار میکنیم، یعنی هم برای نسل بعد، هم برای خانواده و هم برای جامعه و این یعنی ضریب یافتن و برکتدار شدن کارها، آن هم در عرصه مهم راهبری برای ایجاد نهضت تبیینی بانوان.
وی تصریح کرد: این قدمها قطعاً از جنس مجاهدت است و وارسته از تکیه به عناوین و دلبسته به عنایت خداست.
مدیر مرکز راهبری و همآهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، هدف از گردهمایی در رویداد «رهبانو» را همگانی کردن دامنه تبلیغ و بازبینی و ارتقای روشهای تبلیغی برای نهاد تبیین که ۸۰ میلیون مخاطب میطلبد، عنوان کرد و گفت: اگر هم فاصله داریم، از خداوند متعال به استناد قول قرآنیاش درخواست میکنیم که در این ایام، با هم کار کردن و با هم صبر کردن و با هم یکی شدن را بهتر به ما بیاموزد و روزی ما کند.
وی خاطرنشان کرد: به لطف خدا امروز هم موفقیتها زیاد بوده؛ از همین جنس با هم صبوری کردنهاست که مبلغات طلبه ما امروز بالغ بر ۴۰ هزار طلبه را در سامانه «شمع» عضو کردهاند و موفقیتهای تبلیغی سریالی را به لطف خداوند دارند.
طالبی با بیان اینکه اگر کسی دلش از عشق حق پر شود، بسیار به دنیا دل نمیبندد و راحت میتواند دنیا را با همه حوادث تکاندهندهاش در دست خود قرار دهد، اظهار داشت: با همین دلهای شکسته است که مداحان ما و اعضای شورای هیئات بانوان کشورمان را برای ایران، امام حسین (ع) و انشاالله برای ظهور آماده میکنند.
وی در تشریح مفهوم «رهبانو» گفت: رهبانو یعنی بانویی که حرفها مانع ارادهاش نمیشوند. رهبانو یعنی کسی که وسعت روحی دارد؛ همین وسعت روحی است که در فضای جبهه مقاومت، مرزهای خاکی را درنوردیده و بالغ بر ۱۰۰ هزار بانوی مسجدی کنشگر را در فضای مجازی نورانی کرده است. رهبانو یعنی بانویی که در مسیر خودسازی فردی و خانوادگی موفق بوده و توانسته عطر خوش تربیت را در بندگی و بندگی را به جامعه سرازیر کند.
طالبی تأکید کرد: لذا برای تبلیغ در عرصه جمعیت، منتظر پیشنهاد نیست. رهبانو در عرصه تبلیغ، رفاهمحوری را کنار گذاشته، هویتی زنان در گفتمانسازی الگوی سوم را میبرد و راه تحقق نیت را در روایت نقش زنان در پیشرفت کشور میشناسد. ذاتی حتماً به داشتن جمع و تشکیلات زنان توجه ویژه دارد که در زندگی بهائیان، نهضت بانوان قرآنی را رقم زده و ۵۰ هزار مربی بانو و میلیونی را حاصل کرده است.
وی در پایان با برای همراهی بیشتر و تشکر از مدیران اقتصادی حاضر، از خواهران خواست تا پس از این دوره، انشاالله همدلانهتر کنار هم کار کنند و افزود: استقلال، مفهوم جذابی است اما اگر به مفهوم تشکیک از همدیگر باشد، ممکن است نتیجه کارهای ما کمرنگ شود. وقتی ما کنار هم هستیم و راهبرد مشخصی داریم، به فضل الهی در همه موضوعات مهم از جمله زندگی با آیات، هیئات، تبلیغ جمعیت، بحث بانوان اهل سنت، نوجوانان، محلات، مساجد و تبلیغ در فضای مجازی که سازمان تبلیغات در آنها مأموریتهای جدی دارد، موفقترین خواهیم بود. قطعاً حضور شما در این شوراها کمک میکند تا بهتر با هم ایدهپردازی کنید، بهتر طراحی کنید و متناسب با بوم استان، اقدام تشکیلاتی داشته باشید.
مدیر مرکز راهبری سازمان تبلیغات اسلامی در خاتمه از حضار خواست تا از ثانیهثانیههای این دوره بهرهمند شوند و هر یک، سفیری برای امتداد این محتواها و همدلیها پس از بازگشت به شهر و دیار خود باشند. این نشست در روزهای ۲۱ تا ۲۳ شهریورماه ادامه خواهد یافت.
