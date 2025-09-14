به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا عزت‌زمانی، معاون فرهنگی و راهبری استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی، در نشست شورای راهبری بانوان در اختتامیه رویداد «ره‌بانو» با اشاره به اهمیت جایگاه زنان در تحولات فرهنگی و اجتماعی کشور، اظهار کرد: امروز حوزه بانوان در سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان «پیشران و افسران طبیعی» باید جدی گرفته شود و نقش محوری خود را در مسیر جهاد تبیین ایفا کند.

وی با بیان اینکه اراده سازمان تبلیغات بر جدی گرفتن حوزه بانوان است، گفت: بانوان ما باید در عرصه فرهنگی به میدان بیایند، چراکه به میزان حضور، حرکت و نقش‌آفرینی آنان، امکان اثرگذاری در سازمان فراهم می‌شود. اگر بانوان اراده کنند و از این فرصت بی‌نظیر استفاده نمایند، آینده‌ای روشن در پیش خواهد بود.

عزت‌زمانی افزود: امروز ما در یک جنگ تمام‌عیار فرهنگی و اعتقادی با لایه‌ها و ابعاد پیچیده مواجه هستیم؛ دشمن با تمام توان، سرمایه و ابزارهای نوین به میدان آمده است. بانوان در این میدان نه تنها پیشران اصلی‌اند، بلکه به‌عنوان مادران، پیروز نهایی این نبرد خواهند بود.

وی ضمن اشاره به ظرفیت‌های بانوان در استان‌ها، تأکید کرد: شناخت حقیقی از استعدادها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بانوان یک ضرورت است. ما باید مراقبت کنیم که مسیر نقش‌آفرینی زنان، به سمت مردانه‌سازی نرود. بانوان با هویت و قدرت زنانه خود می‌توانند جریان فرهنگی را پیش ببرند.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: امروز وظیفه همه ما در جهاد تبیین، رساندن پیام به تمامی مخاطبان جامعه است. این محدود به جمع‌های خاص نیست؛ بلکه شامل همه اقشار، حتی کسانی که از نظر ظاهری یا فکری متفاوت هستند، می‌شود. بانوان باید بتوانند با قدرت و ابتکار، این طیف وسیع را به میدان بیاورند.

وی با اشاره به پیش‌بینی یک میلیون بانوی فعال در عرصه‌های فرهنگی طی سه سال آینده اظهار داشت: این ظرفیت می‌تواند جمعیت عظیمی را تحت تأثیر قرار دهد و اگر تغییر رفتار در کنشگری فرهنگی شکل بگیرد، سازمان تبلیغات اسلامی در این مسیر به موفقیت خواهد رسید.

عزت‌زمانی همچنین با تأکید بر اهمیت «هویت مادری و خانوادگی» در طراحی‌های فرهنگی گفت: نقش مادری بانوان باید در همه سطوح مورد توجه باشد. این نگاه می‌تواند بسیاری از آسیب‌ها و کمبودها را جبران کرده و مسیر حرکت فرهنگی را تقویت کند.

وی در پایان با اشاره به اسناد راهبردی حوزه بانوان سازمان تبلیغات اسلامی افزود: این اسناد باید دقیق، فنی و هویت‌مند تنظیم شوند، چراکه بر اساس همین اسناد، سازمان تبلیغات قضاوت خواهد شد. همچنین لازم است نقد درونی و گفت‌وگوی منطقه‌ای میان بانوان فعال تقویت شود تا مسیر پیشرفت هموارتر گردد.

