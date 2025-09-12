خبرگزاری مهر، گروه استانها-امیرماهان محمدی یکتا: پروژه مسکن مهر پردیس، یکی از بزرگترین طرحهای تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد در حومه پایتخت، بیش از یک دهه پس از آغاز، همچنان با چالشهای متعدد روبرو است.
با وجود تلاشهای دولتهای مختلف برای تکمیل آن، هزاران واحد مسکونی هنوز تحویل نشدهاند و ساکنان با مشکلات روزمره مانند کمبود آب، برق و حملونقل دستوپنجه نرم میکنند.
پروژه مسکن مهر پردیس بخشی از طرح ملی مسکن مهر است، که در دولت نهم و دهم برای تأمین مسکن ارزانقیمت برای قشر کمدرآمد طراحی شد، این طرح در سال ۱۳۸۶ آغاز شد، اما عملیات اجرایی در پردیس از اواخر ۱۳۸۹ کلید خورد.
فاز ۳ پردیس، به عنوان اولین فاز، در سال ۱۳۸۹ با ساخت ۹ هزار واحد آغاز و فازهای بعدی مانند فاز ۸ در ۱۳۹۰ و فاز ۱۱ در اواخر دولت دهم (۱۳۹۲) شروع شد، هدف اولیه، ساخت بیش از ۸۴ هزار واحد مسکونی برای اسکان حدود ۳۵۰ هزار نفر بود، اما این پروژه با مشکلات متعدد مواجه شد.
تحویل ۵۴۷۸ واحد مسکن مهر پردیس طی یک سال؛ باقیمانده ۸۴۰۰ واحدی نیازمند ۲۰ همت اعتبار
پروژه مسکن مهر پردیس با وعده تحویل سریع و ارزان مسکن آغاز شد، اما از همان ابتدا با چالشهای ساختاری روبرو بود، طبق آمار وزارت راه و شهرسازی، کل واحدهای تعهدشده در پردیس ۸۴ هزار و ۱۷۲ واحد است، که تا پایان ۱۴۰۳، ۷۲ هزار و ۵۴۰ واحد تحویل شده و ۱۱ هزار و ۶۳۲ واحد باقی مانده است.
در هفته دولت ۱۴۰۴، ۲ هزار و ۳۵۷ واحد دیگر تحویل میشود و با این حساب، واحدهای باقیمانده پروژه به هشت هزار و ۳۸۹ واحد کاهش یافت، فاز ۱۱، با سه هزار و ۳۳۵ واحد، یکی از فازهای کلیدی است که زون ۲ و ۳ آن به دلیل کمبود تأسیسات هنوز تکمیل نشده و حدود سه هزار و ۲۰۰ واحد معطل زیرساختها هستند.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت مسکن مهر پردیس اظهار کرد: طی یک سال گذشته در دولت سیزدهم، پنج هزار و ۴۷۸ واحد مسکونی از مجموعه مسکن مهر پردیس تحویل متقاضیان شده است که شامل دو هزار و ۲۳۴ واحد در نیمه دوم سال گذشته، ۸۸۷ واحد در خردادماه سال جاری و دو هزار و ۳۵۷ واحد تا پایان شهریورماه سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
احمد مرزبان افزود: از کل واحدهای مسکن مهر پردیس، حدود هشت هزار و ۴۰۰ واحد باقیمانده که به تفکیک در حال تکمیل است، همچنین در سال گذشته حدود سه هزار و ۲۲۰ واحد تحویل شده و چهار هزار و ۳۵۰ واحد نیز از طریق فروش اقساطی و دریافت وامهای بانکی تأمین مالی شده است.
وی به تأمین تجهیزات داخلی واحدها اشاره کرد و گفت: پنج هزار و ۵۷۱ سری شیرآلات، فن و روشویی برای واحدها تأمین شده و همچنین دو هزار و ۹۵۸ واحد در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به پکیج، کولر و رادیاتور مجهز شدند. در نیمه اول امسال نیز یک هزار و ۳۰ واحد فروش اقساطی شده، ۹۲۸ واحد شیرآلات دریافت کرده و ۳۰۰ رادیاتور تا مردادماه تأمین شده است.
۴۰۰ واحد فاز ۸ پردیس طی ۳ ماه آینده تحویل میشود
مدیرعامل شرکت عمران پردیس به پروژههای بلاتکلیف مسکن مهر در این شهرستان اشاره کرد و گفت: یک پروژه یک هزار و ۱۴۶ واحدی در فاز ۸ که از سال ۱۳۹۱ به دلیل معارضان زمین راکد مانده بود، از سال ۱۴۰۰ با واگذاری به پیمانکاران جدید احیا شد و پس از سفر وزیر راه و شهرسازی، و تزریق منابع، ۷۳۰ واحد از ۹۸۰ واحد باقیمانده فونداسیون، ۶۹۳ واحد اسکلتبندی و ۲۵۷ واحد سفتکاری شده و ۱۴۱ واحد نیز نازککاری شده است و پیشبینی میشود ظرف سه ماه آینده بیش از ۴۰۰ واحد به بهرهبرداری برسد.
وی همچنین از تکمیل پروژه ۳۸۰ واحدی کیهان در فاز ۸ خبر داد و گفت: ۱۰۰ واحد از این پروژه در شهریورماه تحویل شد و نامههای تحویل صادر شده است. همچنین ۱۰۰ واحد دیگر تا پایان مهرماه آماده تحویل خواهد بود.
دلایل تأخیرهای طولانی این پروژه متنوع هستند، مشکلات مالی یکی از اصلیترین عوامل است. کمبود منابع مالی برای تأمین تسهیلات بانکی و پرداخت مطالبات پیمانکاران، پروژهها را متوقف کرده است. برای مثال، در فاز ۱۱، تزریق یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از صندوق ملی مسکن در نیمه دوم ۱۴۰۳ لازم بود تا کار پیش برود.
مسائل مدیریتی نیز نقش کلیدی داشته؛ بدعهدی برخی پیمانکاران منجر به فسخ قرارداد در ۱۴۰۲ شد و فرآیند دریافت خسارت همچنان ادامه دارد، مشکلات فنی مانند تأمین زیرساختهای آب، برق، گاز و فاضلاب نیز تأخیر ایجاد کرده است، برای مثال، در سال ۱۴۰۳، ۲۸۸ هزار متر مکعب خاکبرداری و ۳۹ هزار متر مربع آسفالت انجام شد، اما کمبود برق و روشنایی خیابانها همچنان ادامه دارد.
ساکنان مسکن مهر پردیس با مشکلات روزمره روبرو هستند. کمبود آب شرب، قطع برق مکرر و عدم آسفالت معابر از شکایتهای رایج است. در فاز ۸، معارضان محلی و مشکلات تعاونیها تأخیر ایجاد کرده و ساکنان از نبود امکانات آموزشی و درمانی گلایه دارند.
برخی واحدها بدون زیرساخت تحویل میشوند
یکی از مالکان در مصاحبه با خبرنگار مهر گفت: پس از ۱۵ سال انتظار، هنوز واحدهایمان بدون زیرساخت تحویل میشود و زندگی در اینجا با مشکلات فراوان همراه است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی این استان در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح آخرین وضعیت پروژههای مسکن و خدمات شهری در شهرستان پردیس پرداخت و با اشاره به روند پیشرفت پروژههای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، گفت: در حوزه خدمات روبنایی، یک عقبماندگی چندین ساله داریم که با تلاش همکاران و حمایتهای مدیران و فرماندار پردیس، در طول چند ماه اخیر توانستیم سه مسجد و دو مدرسه را بهرهبرداری برسانیم.
رضا خالقی با تشکر از همکاری دستگاههای خدماترسان، اظهار داشت: «بعد از سفر استاندار و با توجه به اهتمام ایشان به نهضت مدرسهسازی، چهار مدرسه که پیشتر تحویل آموزش و پرورش شده بود، با مدیریت آقای فرماندار در حال تحویل مجدد است. همچنین سه مدرسه جدید با تلاش شبانهروزی پیمانکاران در کمتر از دو ماه آماده بهرهبرداری شده و در مجموع هفت مدرسه برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ تحویل آموزش و پرورش خواهد شد.
وی به موضوع مسکن مهر پردیس پرداخت و تأکید کرد: «مهمترین موضوع برای تکمیل مسکن مهر، بحث مالی است. باید با مدیریت استاندار، جلسهای با صندوق ملی مسکن برگزار شود تا برنامه زمانبندی و میزان تزریق منابع مالی مشخص شود. پس از تحویل پنج هزار و ۴۰۰ واحد در یک سال گذشته، اکنون هشت هزار و ۴۰۰ واحد باقیمانده که برای تکمیل آنها به حدود ۱۸ همت اعتبار نیاز داریم.
خالقی در ادامه به پروژههای بلاتکلیف اشاره کرد و گفت: حدود دو هزار واحد بلاتکلیف در پردیس داشتیم که از ۲۵ آبان ۱۴۰۳ استارت خوردند. اکنون ۳۱۰ واحد در مرحله کاشی و سرامیک هستند و امیدواریم طی دو ماه آینده تحویل شوند. برای برخی از متقاضیان بسیار نیازمند، از واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی استفاده کردیم تا مشکلشان حل شود.
باید برای کاهش هزینه انشعابات واحدهای مسکن مهر پردیس چاره اندیشی کرد
وی خواستار همکاری بیشتر دستگاههای خدماترسان شد و افزود: دستگاههای خدماترسان باید پای کار باشند. شبکههای گاز، برق و آب باید به موقع تکمیل شوند. خوشبختانه شرکت گاز و برق اخیراً همکاری خوبی داشتهاند، اما هزینههای انشعابات بسیار بالا رفته و باید برای کاهش آن چارهاندیشی شود.
خالقی در پایان گفت: امیدواریم با تزریق به موقع منابع مالی و هماهنگی بین دستگاهی، بتوانیم پروژههای باقیمانده را هرچه سریعتر به پایان برسانیم و تحویل مردم دهیم.
این گزارش حاکی از آن است که علیرغم چالشهای مالی و زیرساختی، پروژههای مسکن و خدمات شهری در پردیس با شتاب قابل توجهی در حال پیشرفت است و انتظار میرود با ادامه همکاریهای بیندستگاهی، بخش عمدهای از آنها تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد.
دولتهای مختلف تلاشهایی برای تکمیل پروژه کردهاند. در دولت سیزدهم، پنج هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان برای زیرساختها هزینه شد، اما مشکلات ادامه دارد، کارشناسان مانند سعید غفوری، مدیرعامل سابق شرکت عمران پردیس، مشکلات را به ناهماهنگی نهادها و کمبود بودجه نسبت میدهند.
در نهایت، مسکن مهر پردیس نمادی از چالشهای طرح ملی مسکن مهر است، با وجود پیشرفتها، تأخیرها زندگی هزاران خانواده را تحت تأثیر قرار داده است. اگر دولت جدید با سرمایهگذاری بیشتر و مدیریت کارآمد عمل کند، شاید این پروژه سرانجام به پایان برسد، اما بدون اصلاحات ساختاری، مشکلات ادامه خواهد داشت.
