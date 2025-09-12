کشف و ضبط ۴ هزار فشنگ جنگی در خرمشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمانی پور پیش از ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای بیان کرد: در راستای مقابله جدی با قاچاق سلاح و مهمات و ارتقای سطح امنیت عمومی، یک باند قاچاق در خرمشهر با اشراف اطلاعاتی و عملیات مشترک نیروهای انتظامی و امنیتی شناسایی شناسایی و منهدم شد.

دادستان عمومی و انقلاب خرمشهر ادامه داد: در بازرسی‌های تکمیلی از مخفیگاه این تیم چهار هزار و ۴۴۷ عدد فشنگ جنگی، مقدار قابل توجهی مشروبات الکلی و همچنین یک دستگاه خودروی مورد استفاده توقیف شد.

وی بیان کرد: پرونده این باند در مرجع قضائی تحت رسیدگی است و تحقیقات برای شناسایی ابعاد دیگر شبکه و عوامل مرتبط همچنان ادامه دارد.