هفت هزار قوطی و بطری مشروبات الکلی در استان تهران کشف شد

سرهنگ نادر سرکاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: پلیس این استان مهر ماه امسال به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر اینکه اعضای یک باند به صورت گسترده در قاچاق مشروبات الکلی خارجی فعالیت داشته و با انتقال مشروبات از غرب کشور به تهران آنها را به فروش می‌رساند، عملیات مبارزه با این گروه را در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: ماموران با پیگیریهای اطلاعاتی، چند نفر از اعضای این باند را شناسایی و تحت کنترل قرار دادند تا این که موفق شدند محل دپوی مشروبات الکلی را که سوله‌ ای در جاده ملارد بود شناسایی کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: سرانجام 15 مهر ماه سال جاری ماموران پلیس اطلاعات در یک عملیات غافلگیرانه وارد محل مورد نظر شده و چهار تن از اعضای باند را دستگیرکرده و هفت هزار بطری و قوطی مشروبات الکلی خارجی، 20 تن آرد قاچاق، 500 میلیون ریال تراول چک جعلی و مقداری تریاک کشف کردند.

سرکاری بیان داشت: همچنین دو اتوبوس و مینی‌بوس که متهمان برای قاچاق مشروبات الکلی از آنها استفاده می‌کردند، توقیف شد.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان تهران عنوان کرد: در بازجوییهای اطلاعاتی از متهمان دستگیر شده به نامهای "حسین ـ الف"، "حسن ـ خ"، "علی ـ ب" و "کیوان ـ ش" مشخص شد سرکرده باند فردی به نام "پیمان ـ و" است که افراد بیشتری را در باند خود به کار گرفته و به صورت گسترده در قاچاق مشروبات الکلی، خرید و فروش آرد دولتی و فروش چک‌های جعلی فعالیت دارند.

وی ادامه داد: پیگریها برای دستگیری "پیمان" ادامه داشت تا اینکه ماموران پی بردند سرکرده باند قصد انتقال یک محموله سنگین مشروبات الکلی خارجی به کرج را دارد، با تعقیب و مراقبت‌های اطلاعاتی خودروهای حامل مشروبات شناسایی و پس از اینکه در یک پارکینگ خودرو در ماهدشت توقف کردند، ماموران در عملیات غافلگیرانه وارد محل مورد نظر شده و 10 عضو دیگر باند را دستگیر کردند.

سرکاری یادآور شد: در بازرسی از این محل 30 هزار بطر و قوطی انواع مشروبات الکلی خارجی کشف و سه دستگاه خودروی کامیون، اتوبوس و وانت که حامل مشروبات الکلی بودند به همراه دو سواری که سرنشینان آنها نقش اسکورت محموله را بر عهده داشته توقیف شدند.

این مسئول اذعان داشت: در میان متهمان دستگیر شده برادر پیمان نیز حضور داشت ولی با توجه به اینکه سرکرده باند از مجرمان حرفه‌ای بود اعضای باند و حتی برادرش اطلاعاتی از آخرین مخفیگاه وی نداشتند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان تهران اضافه کرد: تحقیقات اطلاعاتی برای دستگیری سرکرده شبکه تشدید یافت و سرانجام پس از یک ماه کار اطلاعاتی منزل مجردی پیمان در منطقه گلستان مهرشهر کرج شناسایی شد، با محاصره قرار دادن محل مورد نظر، متهم متوجه حضور ماموران شد و قصد داشت از نورگیر منزلش فرار کند که در عملیات ضربتی ماموران به همراه همسر خواهرش دستگیر شد.

وی تصریح کرد: به دنبال دستگیری متهم، وی برای فرار از قانون در ابتدا پیشنهاد پرداخت رشوه به مبلغ یک میلیارد ریال و سپس یک قطعه شمش طلای سفید به ارزش 400 میلیون ریال داد و ماموران موضوع را صورت جلسه کردند و در ادامه نیز دامادشان یک فقره چک به ارزش 500 ملیون ریال صادر و ارائه کرد که ماموران این موضوع را نیز صورت جلسه و ضمیه پرونده کردند.

سرکاری گفت: در بازرسی از منزل سرکرده باند، مقداری موادمخدر و مشروبات الکلی و سه حلقه وافور کشف شد.

این مسئول افزود: در بازجویی از پیمان مشخص شد وی ضمن اینکه در قاچاق مشروبات الکلی از غرب کشور به استان تهران فعالیت داشته، آردهای یارانه ‌ای را از نانواییهای کرج خریداری کرده و به غرب کشور قاچاق کرده و به صورت آزاد به فروش می‌رسانده همچنین سرکرده شبکه با خرید چکهای جعلی در مرز، آنها را در شهرستانهای استان تهران به فروش میرسانده است.

وی با اشاره به اینکه با دستگیری پیمان و 14 عضو باند وی یکی از باندهای بزرگ قاچاق متلاشی شد، گفت: تحقیقات در این ارتباط با ریشه‌ یابی موضوع ادامه دارد.