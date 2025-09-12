به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی در نشست خبری قبل از بازی پرسپولیس و فولاد خوزستان از هفته سوم رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر فوتبال کشور گفت: ابتدا در روز سینما یاد و خاطره مرحوم علی انصاریان را گرامی می‌داریم.

سرمربی فولاد خوزستان در خصوص تقابل با تیمی که سال‌ها در آن تیم بازی و مربیگری کرده است، تاکید کرد: در دو هفته ابتدایی نتوانستیم امتیازات خوبی به دست آوریم به همین خاطر بازی فردا برای ما یک فرصت مناسب است تا هم بازی خوبی ارائه کنیم و هم امتیاز بگیریم. هدف‌مان کسب امتیاز است. می‌دانیم با یکی از مدعیان اصلی لیگ بازی می‌کنیم و حریف نتایج خوبی در دو هفته ابتدایی گرفته است.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان با بیان اینکه هر دو تیم روز راحتی پیش رو نخواهند داشت، تصریح کرد: انگیزه زیادی داریم. با توجه به تعطیلی لیگ، تمرینات خوبی انجام دادیم و تلاش کردیم نقاط ضعف‌مان را بیشتر پوشش بدهیم. آماده رویارویی با پرسپولیس هستیم و در شرایطی قرار داریم که باید امتیاز خوبی از این دیدار بگیریم. امیدوارم بازی خوبی از آب دربیاید و هواداران لذت ببرند. امیدوارم تیم به شرایطی نرود که راحت گل بخورد.

گل محمدی درباره جذب وحید امیری از پرسپولیس گفت: با اضافه شدن وحید امیری، بازیکنان انگیزه گرفتند. ذات فوتبال این است و همه بازیکنان چنین اتفاقی را تجربه می‌کنند. وحید امیری جزو بازیکنانی است که تمام فوتبالی‌ها برای او احترام قائل هستند. امیدوارم جدایی او روی عملکرد فنی و روحی اش تأثیر گذار نباشد که البته او بازیکن بزرگی است و چنین نخواهد شد.

او درباره انتقادهایش نسبت به داوری تصریح کرد: سیستم VAR برای کم کردن اشتباه داوری آمده است تا به فوتبال کمک کند نه اینکه آن را بیشتر کند. استادیوم هر چه مجهزتر باشد، هواداران و تیم‌ها بیشتر لذت می‌برند.

گل‌محمدی به مصدومان ملی پوش فولاد نیز اشاره کرد و گفت: علی نعمتی و یوسوپوف مصدوم هستند. یوسوپوف حداقل یک تا دو ماه از میادین دور است.