هنر جمهوری اسلامی تبدیل تهدیدها به فرصت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح دماوندی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند با سفارش همگان به تقوای الهی، به سخن امیرالمؤمنین علی (ع) اشاره کرد و اظهار داشت: اگر آسمان‌ها و زمین بر بنده‌ای بسته شود و او تقوای الهی پیشه کند، خداوند برای او راه گشایشی قرار خواهد داد و از جایی که گمان نمی‌برد روزی‌اش خواهد داد.

وی با اشاره به دیدار اخیر رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب افزود: رهنمودهای ارزشمند معظم‌له بسیار کلیدی و راهگشاست و باید نصب‌العین همگان قرار گیرد. رهبر انقلاب در طول دوران رهبری خود همواره از دولت‌ها حمایت کرده‌اند اما در کنار پشتیبانی، نقدهای محترمانه، دلسوزانه و امیدبخش نیز داشته‌اند.

امام جمعه دماوند ادامه داد: امروز وظیفه ما در حمایت از دولت سنگین‌تر از گذشته است. دشمن می‌خواهد ایران را در شرایط «نه جنگ و نه صلح» نگه دارد اما باید با کار و تلاش بیشتر، جریان زندگی امیدوارانه در ایران را به جهان مخابره کنیم. روایت ضعف روحیه مردم را ضعیف می‌کند اما روایت قوت نشاط و امید را به جامعه می‌بخشد.

وی با بیان اینکه همه افراد و جوامع نقاط قوت و ضعف دارند، گفت: اگر نیمه پر لیوان را ببینیم، برای رسیدن به قله‌های پیشرفت تلاش بیشتری خواهیم کرد. بیان دائمی ضعف‌ها و ندیدن موفقیت‌ها جز دلسردی و ناامیدی حاصلی ندارد. با وجود دشمنی‌ها و تحریم‌ها و اصرار بر استقلال و آرمان‌های انقلاب، قدرتمندتر شدن جمهوری اسلامی حیرت‌آور است.

فتاح دماوندی در ادامه با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی گفت: عملیات‌های وعده صادق ۱، ۲ و ۳ توان موشکی، پهپادی و پدافندی ایران را به رخ جهانیان کشید. همچنین خودکفایی در تولید بسیاری از محصولات اساسی، رشد ۵۷ درصدی صادرات غیرنفتی، توسعه زیرساخت‌های راه‌ها، بنادر و صنایع بزرگ از موفقیت‌های دولت‌های مختلف بوده است.

وی افزود: با تلاش نخبگان و دانشمندان جوان، ایران در رشته‌های علمی همچون هسته‌ای، نانو، زیست‌فناوری و هوافضا در میان کشورهای پیشرو دنیا قرار گرفته است. استقلال سیاسی ملت ایران نیز با برگزاری مداوم انتخابات و روی کار آمدن سلیقه‌های مختلف سیاسی برای همگان اثبات شده است.

امام جمعه دماوند اضافه کرد: حضور میلیونی مردم در راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن نشانگر اعتماد عمیق مردم به نظام اسلامی است و فرهنگ «ما می‌توانیم» که پس از انقلاب جایگزین فرهنگ «ما نمی‌توانیم» دوران پهلوی شد، از بزرگترین دستاوردهای جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به قدرت دیپلماتیک جمهوری اسلامی گفت: سیاست خارجی ایران با شعار «عزت، حکمت و مصلحت» و حضور فعال در سازمان‌های بین‌المللی و ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای برای ملت‌ها و دولت‌های آزادی‌خواه الگو شده است. همچنین حمایت ایران از فلسطین، لبنان، یمن و دیگر مظلومان جهان، حقانیت مواضع انسانی و سیاسی کشورمان را برای جهانیان آشکار کرده است.

امام جمعه دماوند در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ساماندهی بازار تأکید کرد و گفت: نظارت و کنترل قیمت‌ها باید جدی‌تر دنبال شود. تفاوت قیمت یک جنس مشخص در بازار، نشان‌دهنده ضعف در نظارت است.

وی از ابتکار دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در تشکیل ستاد راهبردی معیشت تشکر کرد و گفت: وزرای اقتصادی دولت با تشکیل این ستاد وظیفه دارند سیاست‌های معیشتی کشور را مدیریت کنند. تمرکز بر تثبیت قیمت‌ها و تأمین کالاهای اساسی از مطالبات جدی رهبر انقلاب است.

امام جمعه دماوند با قدردانی از ادامه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های پایین جامعه، افزود: مبارزه جدی با محتکران کالا و مقابله با فساد اقتصادی در بازار از ضروریات امروز دولت و دستگاه قضائی است.