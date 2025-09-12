به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی سعیدی در خطبههای نماز جمعه این هفته کمیجان اظهار کرد: در دیدار اخیر مقام معظم رهبری با رئیسجمهور و مسئولان کشور، ایشان نکات بسیار مهم و راهگشایی را متذکر شدند و تاکید داشتند که مسئولان باید روایتگر و بیانکننده نقاط قوت کشور باشند و فرصت خدمت به مردم را مغتنم بشمارند.
وی افزود: طبق بیانات مقام معظم رهبری، باید با حفظ روحیه کار و تلاش بر حالت «نه جنگ و نه صلح» غلبه کنیم و مسئولان باید با نگاه جامع، تأمین نیازهای مشترک مردم از جمله مسائل بهداشتی، درمانی، محیطزیستی و امنیتی را در اولویت برنامهریزیهای خود قرار دهند.
امام جمعه کمیجان ادامه داد: کشورهای اسلامی باید در حمایت از ملت فلسطین، روابط اقتصادی و سیاسی خود را با رژیم صهیونیستی قطع کنند و هرگز به سمت سازش با این رژیم کودککش نروند.
وی تصریح کرد: در روزهای گذشته شاهد حمله رژیم صهیونیستی در خاک قطر به بهانه ترور رهبران حماس بودیم؛ در حالی که قطر به عنوان متحد آمریکا و کشوری که همواره در مسیر سازش بیشترین خدمت را به استکبار جهانی کرده، حتی نتوانست کوچکترین واکنشی در دفاع از حاکمیت و حیثیت خود نشان دهد.
حجتالاسلام سعیدی تصریح کرد: برخلاف قطر و برخی کشورهای عربی منطقه، ایران اسلامی هیچگاه اجازه تجاوز به خاک خود را نداده و همواره مقتدرانه و قاطعانه در برابر هرگونه توطئه، ترور و تجاوز رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن ایستاده است و هرگونه تجاوز رژیم صهیونیستی با پاسخ سخت و کوبنده روبرو شده است.
وی افزود: در عرصه بین امللی تجاوز به خاک یک کشور به معنای توهین به استقلال و هویت و حیثیت آن کشور است که ایران اسلامی ثابت کرده که اهل سکوت و سازش در مقابل استکبار و ظلم نیست.
وی با اشاره به حرکت «کاروان صمود» گفت: این کاروان نماد استقامت و پایداری ملتها در حمایت از مردم مظلوم غزه است و با توجه به اینکه کاروان صمود متشکل از ۷۰ کشتی حامل آذوقه و کمکهای بشردوستانه از سوی ۴۴ کشور جهان به سمت فلسطین حرکت کرده است.
امام جمعه کمیجان ادامه داد: این اقدام جهانی رسوایی بزرگی برای برخی کشورهای عربی است در حالی که غیرمسلمانان برای کمک به مردم غزه قدم برداشتهاند، آنان همچنان در سکوت به سر میبرند و هیچ اقدام عملی انجام نمیدهند.
امام جمعه کمیجان با اشاره به فرارسیدن سال تحصیلی جدید تصریح کرد: در آستانه بازگشایی مدارس، شایسته است مردم نوعدوست و خیراندیش یاریگر خانوادههای نیازمند باشند.
