نمایشگاه عکس و تحصن در هلند در محکومیت جنگ و گرسنگی در غزه+ فیلم

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: تعدادی از فعالان صلح عرب و هلندی، اعتراض گسترده‌ای را در ایستگاه متروی مرکزی آمستردام در پایتخت هلند برای محکوم کردن جنایات رژیم اسرائیل در نوار غزه برگزار کردند.

این تحصن عصر پنجشنبه، شامل یک نمایشگاهی بود که عکس‌ها و صحنه‌های متعددی از قتل عام‌ها، بمباران‌ها و هدف قرار دادن غیرنظامیان در نوار غزه توسط ارتش اشغالگر، علاوه بر صحنه‌های گرسنگی و قتل عام‌های نسل‌کشی که توسط اسرائیل علیه مردم غزه انجام شده بود، به تصویر کشید.

پایتخت هلند و سایر شهرها همچنان شاهد اعتراضات و تحصن‌ها برای محکومیت جنگ در غزه است.

شرکت‌کنندگان خواستار پایان جنگ و پایان محاصره غیرقانونی هستند و از دولت می‌خواهند اقدامات مشخصی مانند قطع روابط با اسرائیل انجام دهد.

تمام اعضای دولت حزب قرارداد اجتماعی جدید (NSC) یک روز پس از استعفای وزیر امور خارجه، در اعتراض به عدم اعمال تحریم علیه اسرائیل به دلیل تجاوزات مداوم آن از اکتبر ۲۰۲۳، استعفای خود را از دولت موقت ارائه کردند.