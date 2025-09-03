  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۳:۵۵

هشدار نخست وزیر هلند درباره فاجعه‌بارتر شدن اوضاع در غزه

نخست وزیر هلند درباره تشدید جنگ در غزه و فاجعه‌بارتر شدن اوضاع هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیک شوف نخست‌وزیر هلند با اشاره به تماس تلفنی خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که در این تماس خواستار آتش‌بس فوری در غزه و بهبود شرایط انسانی فاجعه‌بار شده است.

بنا به اعلام الجزیره، نخست‌وزیر هلند با تاکید بر اینکه تشدید جنگ توسط رژیم صهیونیستی وضعیت فاجعه‌بار غزه را بدتر می‌کند، گفت: کابینه اسرائیل باید به توافق انسانی با اتحادیه اروپا پایبند باشد.

وی افزود: جنگ بی‌پایان به نفع هیچکس نیست.

نخست‌وزیر هلند تاکید کرد که هر اقدامی که راه حل دو کشوری را تضعیف کند (ازجمله طرح غیرقانونی رژیم اسرائیل در کرانه باختری) محکوم است.

کد خبر 6578140

