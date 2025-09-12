ماموستا محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جمع‌آوری کمک برای مردم مظلوم غزه از سوی مردم شهرستان جوانرود نمونه‌ای درخشان از همبستگی اسلامی و انسان‌دوستی است که با هدایت معتمدین، تلاش روحانیت، همراهی مسئولان و حضور جوانان مؤمن شکل گرفت.

وی افزود: در چند هفته اخیر با راه‌اندازی کمپینی در میدان بسیج شهرستان جوانرود، مردم نیکوکار و باایمان منطقه با مراجعه حضوری و مشارکت خیرخواهانه، کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را در اختیار این حرکت خداپسندانه قرار دادند.

به گفته امام جمعه جوانرود، علمای برجسته و روحانیون منطقه نیز با سفرهای تبلیغی روستا به روستا، مردم را به مشارکت دعوت کردند و نتیجه این تلاش‌ها، جمع‌آوری بیش از یک میلیارد تومان کمک مردمی بوده است.

ماموستا محمدی با تقدیر از همت مسئولان شهرستان، معتمدین و خیرین، تصریح کرد: این حرکت نشان داد که ایمان، انصاف و انسانیت همچنان در بین مردم ما زنده است و مسلمانان این دیار با وجود مشکلات اقتصادی خود، در حمایت از مردم مظلوم فلسطین هیچ دریغی نکردند.

وی همچنین تأکید کرد: این کمک‌ها به صورت منظم و تحت نظارت مسئولان ذی‌ربط جمع‌آوری شده و هیچ‌گونه مشکل یا ابهامی در روند دریافت و انتقال آن وجود نداشته است.

امام جمعه جوانرود با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن، گفت: کمک به مردم غزه تنها یک وظیفه انسانی نیست، بلکه تکلیفی الهی است که قرآن کریم و سیره پیامبر اعظم (ص) ما را به آن فرا می‌خواند.

وی اظهار امیدواری کرد: این حرکت مردمی در سراسر کشور اسلامی گسترش یابد و ملت ایران همچنان پیشگام دفاع از مظلومان عالم باقی بماند.

ماموستا محمدی در پایان با دعای خیر برای خیرین، مسئولان و مردم شهرستان جوانرود خاطرنشان کرد: یقین داریم که خدای متعال برای این اقدام خداپسندانه اجر عظیم و پاداش جزیل عطا خواهد کرد و پیروزی نهایی از آن مسلمانان و مظلومان خواهد بود. ما مطمئن هستیم که سرانجام، آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکار محکوم به شکست و نابودی‌اند.