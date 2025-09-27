«ناوگان صمود» فریاد وجدان جهانی در حمایت از مردم مظلوم غزه است

ماموستا ملاقادر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حرکت گروهی از اسپانیایی‌ها و دیگر کشورهای غیرمسلمان به سوی غزه اظهار داشت: گروهی از انسان‌های آزاده با شعار «یا باید کشته شویم یا حصار غزه را بشکنیم» به یاری مردم مظلوم غزه شتافته‌اند و این حرکت نشان‌دهنده بیداری وجدان انسانی در برابر ظلم آشکار رژیم صهیونیستی است.

وی افزود: امروزه نزدیک به شش‌ونیم میلیارد انسان فریاد می‌زنند «اسرائیل جنایتکار است»، اما متأسفانه گوشی برای شنیدن این فریادهای حق‌طلبانه کم است و قدرت‌های استکباری همچنان از جنایتکاران حمایت می‌کنند.

ماموستا قادری با اشاره به نقش ناوگان «صمود» گفت: غیرت و وجدان انسانی، این ناوگان را به مدافعان بی‌ادعای مردم مظلوم غزه تبدیل کرده و آنان بدون توقف، با هوشیاری و ایثار راه خود را ادامه می‌دهند تا صدای مظلومیت مردم غزه را به جهانیان برسانند.

وی ادامه داد: تحریم و تهدید علیه ملت‌های آزاده همچنان ادامه دارد، اما تجربه تلخ کشورهایی مانند لیبی و عراق نشان داده که تسلیم شدن در برابر دشمن جز ذلت و نابودی نتیجه‌ای ندارد؛ تنها ایستادگی و توکل به خدا راه نجات و عزت است.

امام‌جمعه پاوه در پایان تاکید کرد: ما صبر می‌کنیم، می‌ایستیم و به خدا توکل داریم و همانند آزادگان تاریخ می‌گوییم «هیهات منا الذلة»؛ این پیام امت اسلامی به تمام آزادی‌خواهان جهان است.