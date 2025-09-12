اختصاص۳ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت های چشمه های آبگرم دهلران

فرزاد شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: عملیات اجرایی و راه‌اندازی هشت برج نوری در مسیر گردشگری آب‌گرم شهرستان دهلران با اعتباری بیش از سه میلیارد تومان آغاز شده است، اقدامی که علاوه بر افزایش امنیت و رفاه گردشگران، جلوه‌ای تازه به این جاذبه طبیعی بخشیده و زمینه حضور شبانه گردشگران را فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام اظهار کرد: آب‌گرم دهلران یکی از جاذبه‌های کم‌نظیر طبیعی استان ایلام است که هر ساله میزبان شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است و به همین دلیل فراهم‌سازی زیرساخت‌های رفاهی و ایمنی در این مسیر، همواره یکی از اولویت‌های مهم اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان به شمار می‌رود.

شریفی افزود: اجرای این پروژه علاوه بر افزایش ایمنی مسیر و محوطه‌های گردشگری، جلوه‌ای زیبا به این منطقه می‌بخشد و زمینه حضور گردشگران در ساعات شب را نیز فراهم می‌سازد، روشنایی شبانه ضمن ایجاد آرامش و امنیت، تجربه‌ای متفاوت و خاطره‌انگیز برای بازدیدکنندگان به همراه خواهد داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با اشاره به اهمیت توسعه متوازن در شهرستان‌ها گفت: دهلران با ظرفیت‌های متنوع طبیعی از جمله چشمه‌های آب‌گرم، غار خفاش، دشت‌های سرسبز و چشم‌اندازهای بکر، قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور را دارد و اجرای طرح‌های زیرساختی از جمله پروژه‌های روشنایی، بخشی از چشم‌انداز بلندمدت برای معرفی این شهرستان در سطح ملی است.

وی تصریح کرد: تلاش مجموعه میراث‌فرهنگی استان بر این است که با ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های لازم، هم شرایط رفاهی برای گردشگران مهیا شود و هم مردم محلی از مزایای اقتصادی و اجتماعی آن بهره‌مند شوند.