توسعه طرح‌های اشتغال‌زایی حوزه اقتصاد دریا محور در دشتی

دشتی- فرماندار دشتی گفت: طرح‌های اشتغال‌زایی در حوزه اقتصاد دریا محور با نگاه ویژه‌ای در شهرستان دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر جمعه در نشست با مجری طرح بنیاد برکت استان بوشهر اظهار کرد: احیای طرح‌های راکد از مهمترین برنامه‌هایی است که با جدیت در شهرستان پیگیری خواهد شد.

وی افزود: با توجه به وضعیت اشتغال در سطح شهرستان، دولت تلاش دارد با ارائه تسهیلات لازم بخشی از مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کند.

مقاتلی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی دشتی خاطرنشان کرد: نگاه ویژه‌ای به طرح‌های اشتغال‌زایی به‌ویژه در حوزه اقتصاد دریا محور وجود دارد و این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار در منطقه شود.

