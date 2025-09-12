خطیب جمعه اردستان: وضعیت فعلی بازار مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیأت دولت همچون شیوه‌های قبلی خود از دولت‌های برخاسته از رأی مردم تقدیر کرد و از بدنه دولت خواست تا با تلاش و فعالیت مستمر، زمینه ساز پیشرفت کشور باشند.

وی افزود: مشکلات معیشتی مردم، کنترل و تنظیم بازار و نظارت بر آن از اولویت‌های اصلی دولت باشد و دولت تلاش کند تا مردم به حداقل اقلام اساسی مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. وضعیت فعلی بازار مطلوب نیست و مردم در خرید و فروش دغدغه دارند.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: لازم است قوت‌های نظام روایت شود و نباید بر نقاط ضعف تمرکز کرد. مقامات استانی و شهرستانی نیز به امور اقتصادی و معیشتی مردم توجه ویژه داشته باشند و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و بی‌ثباتی بازار که در شأن مردم نیست، باید جلوگیری کرد.

دهشیری تصریح کرد: جنایات رو به افزایش رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کنیم، حمله به قطر نمونه‌ای از گستاخی این رژیم است که با وجود پایگاه آمریکا در آن کشور، باز هم دست به چنین حملاتی می‌زند.

وی ادامه داد: وجدان بیدار مردم دنیا در مقابل این جنایات ایستاده و افکار عمومی علیه رژیم صهیونیستی شکل گرفته است.

امام‌جمعه اردستان در بخش دیگری از سخنان خود به آغاز هفته وقف از ۱۶ ربیع الاول اشاره کرد و گفت: حفظ و نگهداری موقوفات امری مهم است و کسانی که قصد دارند نامشان باقی بماند و از باقیات صالحات بهره‌مند شوند، می‌توانند یک سوم اموال خود را به امر وقف اختصاص دهند.

دهشیری اضافه کرد: برخی پروژه‌های محلی، شهری و شهرستانی در شهرستان اردستان می‌توانند نشان‌دار شوند تا با مشارکت همشهریان، چه در داخل و چه در خارج از شهرستان، شاهد ساخت و تکمیل آنها باشیم. پروژه مصلی اردستان که همچنان تکمیل نشده نمونه‌ای از آن است.

وی بیان کرد: بازگشایی مسیر میدان نماز تا مسجد جامع به دلیل عرض کم و ایجاد محدودیت برای خودروها و نمایان شدن جلوه تاریخی مسجد جامع، امری ضروری است.

امام‌جمعه اردستان با اشاره به فرارسیدن جشن عاطفه‌ها در آستانه بازگشایی مدارس، خاطرنشان کرد: کمیته امداد کار جمع‌آوری کمک‌های مردمی را انجام می‌دهد و ۱۳ درصد از مردم شهرستان اردستان تحت حمایت این نهاد قرار دارند.