  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷

امارات معاون سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد

امارات معاون سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد

امارات متحده عربی معاون سفیر رژیم صهیونیستی در این کشور را در پی تجاوز این رژیم به قطر احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه امارات با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ریم الهاشمی، وزیر مشاور در امور همکاری‌های بین‌المللی، دیوید احد هورساندی، معاون سفیر رژیم صهیونیستی در این کشور را احضار کرد و به او اطلاع داد که امارات متحده عربی به شدت حمله «آشکار و بزدلانه» رژیم صهیونیستی به کشور برادر قطر و اظهارات تهاجمی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را محکوم و تقبیح می‌کند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی چندی پیش در حمله‌ای تجاوز طلبانه مقر فرماندهان حماس در منطقه امنیتی دوحه پایتخت قطر را هدف حمله قرار دادند.

کد خبر 6587079

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها