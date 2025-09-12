امارات معاون سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه امارات با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ریم الهاشمی، وزیر مشاور در امور همکاری‌های بین‌المللی، دیوید احد هورساندی، معاون سفیر رژیم صهیونیستی در این کشور را احضار کرد و به او اطلاع داد که امارات متحده عربی به شدت حمله «آشکار و بزدلانه» رژیم صهیونیستی به کشور برادر قطر و اظهارات تهاجمی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را محکوم و تقبیح می‌کند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی چندی پیش در حمله‌ای تجاوز طلبانه مقر فرماندهان حماس در منطقه امنیتی دوحه پایتخت قطر را هدف حمله قرار دادند.