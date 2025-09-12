  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۲۲

عضو ارشد حماس: دنیا ماهیت طرفِ مانع آتش‌بس را شناخت

عضو ارشد حماس: دنیا ماهیت طرفِ مانع آتش‌بس را شناخت

اسامه حمدان از اعضای بلندپایه جنبش حماس گفت: پس از حمله رژیم اسرائیل به قطر، دنیا ماهیت طرفی را که مانع آتش‌بس بود شناخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «اسامه حمدان» عضو ارشد جنبش حماس در گفت‌وگو با شبکه خبری الجزیره گفت: جهان حالا پس از تجاوز رژیم اسرائیل به قطر، ماهیت طرفی را که در برابر توافق دستیابی به آتش بس در غزه سنگ اندازی و کارشکنی می‌کند، شناخته است.

وی با بیان اینکه تلاش برای ترور اعضای هیئت حماس در دوحه، شلیک مستقیم به طرح ترامپ است، افزود: منتظر نتایج تلاش‌های نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در آمریکا هستیم.

رژیم صهیونیستی روز سه شنبه محل حضور رهبران حماس در دوحه را در زمان برگزاری نشست برای بررسی پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جهت پیشبرد مذاکرات موشک باران کرد.

در این حمله گرچه به هیچیک از رهبران حماس آسیبی وارد نشد اما تعدادی از اعضای حماس و غیر نظامیان از جمله یک شهروند قطری به شهادت رسیدند.

