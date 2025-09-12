به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی بعد در نشست خبری بعد از بازی با تیم فجرسپاسی شیراز، اظهار داشت: در ابتدا به هر دو تیم و به خصوص تیم خودم خسته نباشید می گویم که واقعاً امروز از همان اول بازی با تمام توان، تمرکز و قدرت بازی کردند، فکر می‌کنم تا دقیقه ۲۹ بازی و اولین توپی که به ۱۸ قدم ما آمد و تبدیل به گل شد، تماماً مالک بازی بودیم و موقعیت ایجاد کردیم.

بازیکنان باید به آن چیزی که من می‌گویم احترام بگذارند

وی عنوان کرد: طبیعی بود بعد از اینکه گل را خوردیم، مقداری شیرازه تیم از هم بپاشد و دوباره نیاز باشد که به بازی برگردیم، اما فکر می‌کنم امروز بچه‌ها هم نیمه اول و هم نیمه دوم به غیر از یک تا دو موقعیت که به تیم فجر دادیم، سوار بازی بودند، خوب دویدند، خوب پرس کردند و تلاششان را کردند.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد در ادامه سخنان خود، افزود: از روز اول که تمرینات را شروع کردیم خدمت شما و هواداران گفتم که دنبال این هستیم یک تیم خوب، دونده، جنگنده و با شخصیت بسازیم، که خدا را شکر دارید می‌بینید، حتی بعد از اینکه گل بخوریمف می توانبم دوباره به بازی برگردیم و این نکته خیلی خوبی است، تیم ما، تیم جوانی است، معمولاً تیم‌های جوان برای اینکه دوباره به بازی برگردند، کار سخت‌تری را دارند.

رحمتی، تصریح کرد: خدا را شکر بچه‌ها زحمت می کشند، تمام تلاش خود را می‌کنند، فقط چیزی که من را اذیت می‌کند این است که بازیکن تیم من، چه بزرگ، چه جوان و چه کوچک آن، باید به آن چیزی که من می گویم احترام بگذارند، خیلی مهم است و برای من ارزشمند است که خواسته‌ای که از بازیکنم دارم در زمین همان کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: این برای من خیلی مهم است، همینجا هم خدمت شما و هم بازیکنان می گویم که اگر قرار به این باشد که من انرژی خودم را بگذاریم برای اینکه بازیکنی را مجاب کنم که کار من را انجام دهد خیلی راحت ان بازیکن را کنار می‌گذارم و یک بازیکن می آورم که کار من را انجام دهد.

فشار را از روی تیم بردارید

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد، تاکید کرد: در نهایت از بازیکنانم تشکر می‌کنم، تمام تلاش خود را کردند، خواهش می‌کنم از شما، این فشار را از روی تیم بردارید تا این تیم جوان بتواند کار خودش را انجام دهد، مسیر خودش را پیدا کند و در این لیگ خیلی سخت بتواند سری در سرها در بیاورد.

رحمتی در ادامه سخنان خود با اشاره به عملکرد تیم داوری، عنوان کرد: به نظرم خوب سوت زد، در یکی دو صحنه ما اعتراض داشتیم که ایشان آوانتاژ داد و داور می‌توانست خطا را بگیرد، شاید ما می‌توانستیم از ضربه ایستگاهی بهتر استفاده کنیم که متأسفانه نگرفت.

وی گفت: ما کلاً امروز مقداری روی بحث آوانتاژ داوری اعتراض داشتیم، ولی در بقیه صحنه‌ها کارشان خیلی خوب بود، «وی ای آر» هم کمک می‌کرد که مقداری راحت‌تر روی نیمکت روی بحث داوری قضاوت کنیم.

اجازه نمی‌دهم سوالی که باعث حاشیه در تیم شود را بپرسید

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد در ادامه در پاسخی به سؤالی در مورد ترکیب تیم، با تأکید بر اینکه فکر می‌کنم کسی که خیلی بهتر می‌تواند در مورد تیم تصمیم بگیرد کسی است که شبانه‌روز با این بازیکنان زندگی می‌کند، گفت: شاید یک جلسه تمرینی را من ۱۵ بار نگاه کنم، فکر می‌کنم اگر اجازه دهید کسی که بالای سر تیم هست و به‌عنوان سرمربی کار می‌کند تصمیمات را بگیرد، فکر می‌کنم خیلی عاقلانه‌تر باشد تا این بخواهیم با احساسات و علایق شخصی بخواهیم از بازیکنی نام ببریم، مطمئن باشید هیچ بازیکنی در تیم من اگر خوب تمریم کند بیرون از زمین نخواهد نشست.

رحمتی راجع به بحث هافبک نیز، گفت: ما سه هافبک وسط امسال به تیممان اضافه کردیم، «فردین یوسفی»، «صادق موسوی» و «اسماعیل بابایی». هر کدام از اینها در تیم‌های خوب ایران بازی کرده‌اند، زمان می‌برد اینها با هم هماهنگ شوند.

وی در ادامه سخنان خود، تأکید کرد: سؤالی که باعث حاشیه در تیم من شود را من اجازه نمی‌دهم پرسیده شود.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد در ادامه سخنان خود، تأکید کرد: ان شاالله هفته ۱۵ به هماهنگی لازم خواهیم رسید.

نیاز به زمان داریم

رحمتی در ادامه با بیان اینکه تیم فجر سپاسی تیم خیلی خوبی است، پارسال قهرمان لیگ یک شده، یک تیم منسجم است، گفت: در تهران با پرسپولیس دقیقه ۹۳ و ۹۴ گل خورده و در جریان بازی باید چهارگل به پرسپولیس می‌زد، هفته قبل گل‌گهر را در استادیوم خانگی برده است.

وی تأکید کرد: از نتیجه بازی راضی هستم، همین که تیمم تلاش می‌کند، زحمت می‌کشد در زمین، پرس می‌کند و دوندگی دارد، مطمئناً خوب بازی کرده است.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه از روزی که شروع کردیم دو مدل ضربه ایستگاهی کار کردیم، طبیعتاً باید هر چند هفته یک‌بار تاکتیک ایستگاهی را عوض کنیم، گفت: امروز هم از تمام تاکتیک‌هایی که مدنظرمان بود استفاده کردیم، ولی تیم‌های حریف هم بیکار نمی‌نشینند، آنالیز می‌کنند، بازیکنان را مهار می‌کنند.

رحمتی، تأکید کرد: بااین‌حال ما نیاز به زمان داریم، نیاز به کار کردن داریم، نیاز به تلاش‌کردن و حمایت از رسانه‌ها و هواداران و لرتباران داریم.

قرار نیست ما را تیم‌های هزار و ۳۰۰ میلیاردی مقایسه کنید

وی افزود: خیلی برایم جالب است، اگر من باخته بودم قرار بود اینجا چه سؤالاتی از من پرسیده شود و قرار بود چه گاردهایی در برابر من گرفته شود؟ گفت: اجازه دهید با آرامش کارمان را انجام دهیم، الان باید از بازی تیمتان لذت ببرید، تیم شما دو بازی کرده در هر دو عقب بوده و برگشته است، ما سه بازی کرده‌ایم، نیمه مربی‌ها را ما برده‌ایم.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد، ادامه داد: ما از هفته بعد با تیم‌های هزار و ۳۰۰ میلیاردی بازی داریم، تیم ما ۳۰۰ میلیارد است، دست مالک درد نکند که در این شرایط بد اقتصادی سالی ۳۰۰ میلیارد هزینه می‌کند، بستری را فراهم می‌کند که آخر هفته خانم‌ها و آقایان به استادیوم بیایند و از این تیم لذتی ببرند، اما قرار نیست که تیم من با تیم هزار و ۳۰۰ میلیاردی اگر خوب بازی می‌کند محکوم به بردن هم باشد.

سرمربی تیم خیبر خرم‌آباد، تأکید کرد: من باید به‌اندازه ظرفیت بازیکنم از او انتظار داشته باشم. باید خواسته با بضاعت بخواند.