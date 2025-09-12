اختصاص۵۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض برای ساماندهی نان برنجی دیوشل لنگرود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی عصر جمعه در آیین جشنواره نان برنجی دیوشل لنگرود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و دفاع مقدس، بر اهمیت حفظ یاد شهدا تأکید کرد و گفت: این شهدای ما بودند که نهال انقلاب را کاشتند و با خون خود این نهال را آبیاری کردند تا امروز شاهد تبدیل آن به درختی تنومند باشیم که در جنگ ۱۲ روزه اخیر، حتی ابرقدرت‌های جهان نتوانستند به آن آسیبی وارد کنند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس افزود: امروز این جشن و شادی که با هم داریم، نشان از پویایی و اشتغال‌زایی در شهرستان دارد نان برنجی واقعاً اشتغال قابل توجهی در منطقه ایجاد کرده است و ما نیازمند حمایت و کمک مسئولان برای تقویت این ظرفیت هستیم.

لاهوتی از اختصاص ۵۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض برای ساماندهی بازارچه نان برنجی خبر داد و گفت: با مشورت با مدیرکل روستایی گیلان این مبلغ به این روستا اختصاص یافته است و امیدواریم شورا و دهیاران شهرستان نیز در این مسیر همکاری کنند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری به عنوان یکی از محورهای توسعه کشور، تصریح کرد: تا پنج سال آینده باید تلاش کنیم که ۱۵ میلیون گردشگر خارجی وارد کشور شود. اکنون ۱۴۰۰ هتل در کشور داریم که باید این تعداد را به ۹۰۰۰ هتل برسانیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را با اتکا به گردشگری اداره کنیم.

نماینده لنگرود در مجلس با تأکید بر نقش جشنواره‌ها در ایجاد نشاط و شادابی اجتماعی گفت: این جشنواره‌ها فرصتی است برای افزایش شور و نشاط میان مردم. امروز سومین روز برگزاری این جشنواره است و از روز اول حضور داشتیم و این شادی و نشاط همچنان پابرجا است.