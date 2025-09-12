به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن عصر جمعه در مراسم جشنواره نان برنجی در روستای دیوشل ضمن تشکر از مردم و مسئولان حاضر، گفت: جشنواره‌های محلی راهی برای تقویت نشاط و بنیان‌های فرهنگی است.

وی بر اهمیت برگزاری جشنواره‌های محلی در راستای سیاست‌های دولت تأکید کرد و گفت: تلاش ما بر این است با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری دستگاه‌های مختلف، شرایطی فراهم کنیم تا جشنواره‌ها به نقطه‌اتصال مردم و مسئولان تبدیل شده و همزمان باعث رونق کسب‌وکارهای محلی و افزایش اشتغال شوند.

فرماندار لنگرود با اشاره به سلسله جشنواره‌های محلی برگزارشده از اردیبهشت ماه، افزود: این جشنواره‌ها در راستای سیاست‌های دولت برای افزایش نشاط و شادی در جامعه و تقویت بنیان‌های فرهنگی محلی است.

گلشن تصریح کرد: پس از جشنواره چای در ۲۲ سرود، هر پنجشنبه برنامه‌های فرهنگی در پارک فجر و سپس در چمخاله برگزار شد.

گلشن ادامه داد: امروز جشنواره نان محلی در دیوشل برگزار شد و امیدواریم جشنواره‌های پنیر محلی و گلپر نیز با همکاری میراث فرهنگی و سایر دستگاه‌ها در آینده نزدیک برگزار شود.

وی در پایان، ضمن آرزوی سلامت و شادی برای مردم، از حمایت و حضور گرم همه شرکت‌کنندگان قدردانی کرد.