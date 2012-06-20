سینما محلی مناسب برای اقناع فکری جامعه/استان سمنان فاقد سینمای مناسب

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ساخت یک فیلم خوب، باید سینماهای خوبی در اختیار تهیه کننده‌ها قرار بگیرد تا آنها بتواند فیلم خود را در آن نمایش دهند.

بیش از سه سال از وعده مسئولان جهت ایجاد پردیس سینمایی سمنان می گذرد اما در این راه مشکلاتی به وجود آمده است که متاسفانه هنوز مردم استان سمنان را از داشتن یک پردیس سینمایی مناسب بی بهره نموده است.



پردیس سینمایی فضایی مناسب جهت گذراندن اوقات فراغت خانواده ها



رئیس اداره امور سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: پردیس های سینمایی مجموعه ای متشکل از فضا ها و سالن های سینمایی به منظور اکران فیلم، سالن آمفی تئاتر برای اجرای نمایش صحنه ای، گالری های هنری، کلاس های هنری، فضاهای ورزشی، فروشگاه های مختلف، شهر بازی، محل فروش و ارائه غذا و رستوران و... است.

امیر رسولیان با بیان اینکه ایجاد فضایی مناسب جهت گذراندن اوقات فراغت جوانان و خانواده ها و حفظ و کمک به سینما از مهمترین اهداف دولت برای ساخت پردیس های سینمایی است افزود: وجود یک پردیس سینمایی در یک شهر علاوه بر بالا بردن استانداردهای شهری از نظر وجود سالن سینما، مکان تفریحی، شهربازی و... امروزه می تواند جز شاخص ها شهری محسوب شود.



پردیس سینمایی محلی برای خط دهی فرهنگی



این کارشناس سینما همچنین تصریح کرد: ساخت پردیس سینمایی می تواند عاملی برای مبارزه با تهدید های قاچاق عرضه محصولات فرهنگی، قاچاق بازی های یارانه ای، عدم استفاده از ماهواره و اقلام غیر مجاز فرهنگی شود.

رسولیان با یاد آوری این مطلب که ساخت پردیس سینمایی می تواند برای پر کردن اوقات فراغت خانواده ها موثر باشد اظهار داشت: پردیس می تواند محلی را برای خط دهی فرهنگی جوانان و ... ایجاد کند.

وی تصریح کرد: حضور تعداد زیادی از جوانان در مقاطع مختلف سنی، کمک زیادی را برای حفظ امنیت شهری خواهد داشت.

رسولیان امکان نمایش آثار همزمان با تهران و دیگر شهرهای بزرگ، امکان برنامه ریزی برای امور فرهنگی جوانان و همچنین ایجاد فضای مناسب جهت آموزش علاقه مندان به مباحث هنری و موارد مربوطه را از دیگر مزایای پردیس سینمایی دانست.

وی با بیان اینکه دیگر موارد مثل شهر بازی و... درپردیس سینمایی علاوه بر کمک بر اقتصاد سینما، فضای مطمئنی را برای خانواده ها ایجاد می کنند تا ساعت خوشی را در کنار همدیگر داشته باشند افزود: ساخت پردیس سینمایی باعث می شود افرادی که به سینما نمی روند راغب شوند از این فضا استفاده کنند.

رئیس اداره امور سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان گفت: مردم استان سمنان از عدم کیفیت فیلم ها، صوت و تصویر سینما ها گلایه مند هستند و همین امر باعث شده آنها به سینما نروند.



استان سمنان فاقد سینمای مناسب



معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه این استان دارای یک سینمای مناسب نیست گفت: امید است تا با حمایت مسئولان استان و شهرستان سمنان این مشکل رفع شود.

هدایت الله خیاطیان اظهار داشت: عدم اعتقاد مسئولان به استقبال مردم از سینما و عدم اراده قوی در حمایت دستگاه های اجرایی مختلف از سرمایه گذاران بخش خصوصی در ساخت سینما از مهمترین دلایل عدم ساخت و ساز پردیس های سینمای در استان است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سینماهای سه شهرستان شاهرود، دامغان و مهدیشهر به دلیل فرسودگی تعطیل است اظهار داشت: سینما فرهنگ سمنان هم با توجه به قدمتی که دارد قابلیت استفاده مناسب را ندارد.



شهر بدون سینما یعنی شهر فاقد زیر ساخت ها ی اولیه شهری



معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان گفت: مسئولان فرهنگی شهرستان گرمسار نیز باید جهت استفاده خانواده ها از سینما فرهنگ سازی کنند.

خیاطیان از اقدامات انجام گرفته برای معضل سینما در استان سمنان چنین گفت: ابتدا باید برای مسئولان شهرستان ها این دغدغه حاصل شود که شهر بدون سینما یعنی شهر فاقد زیر ساخت های اولیه شهرهای امروزی.

وی با تاکید بر اینکه شهر بدون سینما ناقص و بدون رشد متوازن است افزود: باید جایگاهی که سینما در دنیای امروز می تواند برای ترویج ارزش های فرهنگی و اجتماعی ما داشته باشد را به مسئولان گوشه زد کرد.

خیاطیان همچنین گفت: در سال گذشته کمیسیون ساخت و تجهیز سالن های سینمایی استان سمنان که در استانداری تشکیل شد ساخت حداقل پنج پردیس سینمایی در پنج شهرستان استان به تصویب رسید و مقرر شد دستگاه های زیر ربط اقدامات لازم را در این خصوص اعمال نمایند، تا زمینه جذب سرمایه گزاران این بخش فراهم و در اسرع وقت شهرهای استان صاحب سینما شوند.



کوتاهی مسئولان برای واگذاری زمین جهت ایجاد پردیس سینمایی



معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان تصریح کرد: در این راستا، سازمان مسکن و شهرسازی مسئول اختصاص زمین های مناسب در شهرها و شهرداری ها اعطای مجوز لازم با تخفیف های قانونی شدند که متاسفانه جز در شهر سمنان که از قبل زمینی در بلوار امیر کبیر به پردیس سینمایی اختصاص یافته بود اقدام موثر دیگری در سایر شهرهای استان برای واگذاری زمین صورت نگرفته است.

خیاطیان با اشاره به این مطلب که در سمنان نیز سرمایه گذار بخش خصوصی به قیمت بالای زمین واگذار شده برای ایجاد پردیس اعتراض کرده است، افزود: تا کنون عملیات اجرایی ساخت و ساز پردیس عملی نشده است که امیدواریم درآینده نزدیک این امر به نتیجه برسد و شاهد آغاز مراحل اجرایی این طرح باشیم.

وی خواستار همکاری شهرداری سمنان در این خصوص شد.



رایزنی مسئولان شاهرودی جهت روشن شدن چراغ اکران در این شهر



وی افزود: در شهرستان شاهرود مذاکره میان یکی از سرمایه گزاران با فرمانداری و شهرداری آن شهرستان صورت گرفته و امیدواریم این امر به سرانجام برسد تا امکان احداث پردیس سینمایی در زمینی که متعلق به شهرداری است به دست سرمایه گزاران بخش خصوصی به نتیجه برسد.

خیاطیان تصریح کرد: ساخت سینما در محل فعلی سینمای شاهرود قابلیت بررسی را دارد و این امر در دست اقدام است.

معاون فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با اشاره به این مطلب که در شهرستان دامغان بر اساس پیگیری های اخیرا مقرر شد که فرماندار، شهردار و سایر مسئولان زیربط آن شهرستان مشکل زمین را حل کنند، اظهار داشت: سرمایه گزار برای ساخت پردیس سینمایی در دامغان آمادگی خود را اعلام نموده است.

وی با بیان اینکه در شهرستان گرمسار امکان توسعه سینما ابریشم فراهم است، گفت: برای به نتیجه رسیدن این امر همکاری دستگاه های مسئول شهرستان ضروری است.

خیاطیان همچنین اضافه کرد: در شهرستان مهدیشهر نیز با مشکل جدی مواجه ایم که برای حل این معضل نیازمند زمان بیشتری هستیم.



تسهیلات دولتی در اختیار صاحبان سرمایه



معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در خصوص برنامه های کوتاه مدت و میان مدت برای رفع معضل سینماهای استان چنین گفت: در سمنان بررسی تبدیل یکی از سالن های آمفی تئاتر به سالن های چند منظوره و نصب آپارات مورد بررسی است تا از آن بعنوان سینما بتوان بهره برداری کرد.

هدایت الله خیاطیان افزود: در برخی از شهرهایی که سالن های اجتماعات مناسب داشته باشند و فضای موجود در آن امکان نصب آپارات را به ما بدهد مورد بررسی قرا خواهد گرفت و در صورت تخصیص اعتبارات مناسب از محل شاخص های فرهنگی استان این طرح نیز اجرایی خواهد شد.

وی در پایان ضمن دعوت از صاحبان سرمایه که مقوله فرهنگ و هنر شهر و استان خود را پر اهمیت می شمارند خواست تا با استفاده از تسهیلات گوناگونی که دولت در اختیارشان می گذارد جهت رفع این کمبودها تلاش کنند.



برای واگذاری زمین هیچ مشکلی وجود ندارد



مدیر کل مسکن و شهر سازی استان سمنان در خصوص واگذاری زمین برای ساخت پردیس های سینمایی در استان گفت: برای واگذاری زمین هایی که کاربری فرهنگی دارند هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.

اسماعیل صادقی افزود: این زمین ها بر اساس ماده 100 قانون به سرمایه گذارانی که از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی می شوند واگذار خواهد شد.

وی تصریح کرد : براساس این ماده 25 در صد قیمت کارشناس زمین به صورت نقدی و ما بقی به صورت اقساط 25ساله از سرمایه گذاران اخذ می شود.

صادقی با اشاره به این مطلب که در مسکن و شهر سازی برای واگذاری زمین مشکلی وجود ندارد اظهار داشت: البته برخی از سرمایه گذاران مکان هایی را تقاضا دارند که به علت عدم وجود مالکیت سازمان نمی توانیم این مکان ها را به آنها واگذار کنیم.



زمین ها بر اساس قیمت کارشناسی به بخش خصوصی واگذار می شود



مدیر کل مسکن و شهر سازی استان سمنان افزود: سرمایه گذاران مکان هایی که در نظر دارند را به این سازمان پیشنهاد نموده تا در صورت مالکیت سازمان طبق ضوابط و مقررات و بر اساس کاربری مربوطه واگذار و در صورت عدم کاربری با ارائه به کمیسیون ماده پنج اقدام و سپس واگذاری صورت پذیرد.

صادقی با بیان اینکه زمین هایی که دارای کاربری فرهنگی است و دارای طرح و اعتبار نیز هستند به صورت قیمت دولتی به ادارات مربوطه واگذار خواهد شد عنوان کرد: البته قیمت ها برای بخش خصوصی بر اساس قیمت کارشناسی روز خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه زمین برای ساخت پردیس سینمایی سمنان واگذار شده است، اظهار داشت: در شهرستان های دیگر متقاضی وجود نداشته و یا محل های مورد نظر آنان دارای مالکیت خصوصی است که امکان واگذاری از طرف این اداره کل مقدور نیست.



گزارشگر: اعظم سالار