قیمت دلار اسکناسی بانک مرکزی در کانال ۷۲ هزار تومان تثبیت شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ بدون تغییر نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۷۲۰,۲۸۷ ریال و قیمت توافقی حواله دلار نیز به قیمت ۶۹۹,۳۰۷ ریال داد و ستد می‌شود.

در همین راستا محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی در تبریز در پاسخ به سوالی درباره برخی ادعاها درخصوص تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرد: بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل می‌شود.

نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را در ۵۰۰ روز کاری گذشته نشان می‌دهد. در این مدت افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۱۲,۹۹۷ ریال تا ۷۲۰,۲۸۷ ریال بیانگر رشد بیش از ۷۲ درصدی (بیش از ۳۰ هزار تومانی) در این مدت است.

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با کاهش ۱۷ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۳ هزار و ۷۷۰ ریال و نرخ حواله یورو نیز با کاهشی مشابه به ۸۱۹ هزار و ۱۹۳ ریال رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات بدون تغییر نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹۶ هزار و ۱۳۰ ریال ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز در قیمت ۱۹۰ هزار و ۴۱۷ ریال ثابت مانده است.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز نرخ اسکناس (ریال) نرخ حواله (ریال) خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل دلار آمریکا USD ۷۱۳,۸۰۴ ۷۲۰,۲۸۷ ۰ ۶۹۳,۰۱۳ ۶۹۹,۳۰۷ ۰ یورو EUR ۸۳۶,۱۷۶ ۸۴۳,۷۷۰ -۱۷ ۸۱۱,۸۲۰ ۸۱۹,۱۹۳ -۱۷ پوند انگلیس GBP ۹۶۶,۸۴۱ ۹۷۵,۶۲۲ -۱۱۰ ۹۳۸,۶۸۰ ۹۴۷,۲۰۵ -۱۰۷ درهم امارات متحده عربی AED ۱۹۴,۳۶۵ ۱۹۶,۱۳۰ ۰ ۱۸۸,۷۰۳ ۱۹۰,۴۱۷ ۰ یوان چین CNY ۱۰۰,۱۸۷ ۱۰۱,۰۹۷ -۵۴ ۹۷,۲۶۹ ۹۸,۱۵۲ -۵۳ یکصد دینار عراق IQD ۵۴,۴۸۱ ۵۴,۹۷۶ -۷ ۵۲,۸۹۵ ۵۳,۳۷۵ -۶ یکصد ین ژاپن JPY ۴۸۲,۷۵۴ ۴۸۷,۱۳۸ -۱,۶۵۲ ۴۶۸,۶۹۲ ۴۷۲,۹۴۹ -۱,۶۰۴ ریال عمان OMR ۱,۸۵۴,۵۶۸ ۱,۸۷۱,۴۱۱ ۱۱۲ ۱,۸۰۰,۵۵۰ ۱,۸۱۶,۹۰۲ ۱۰۹ روبل روسیه RUB ۸,۵۰۱ ۸,۵۷۸ ۵۰ ۸,۲۵۳ ۸,۳۲۸ ۴۹ لیر ترکیه TRY ۱۷,۲۵۱ ۱۷,۴۰۸ -۳۸ ۱۶,۷۴۹ ۱۶,۹۰۱ -۳۷ یک هزار وون کره جنوبی KRW ۵۱۲,۰۲۶ ۵۱۶,۶۷۶ -۲,۵۱۲ ۴۹۷,۱۱۲ ۵۰۱,۶۲۷ -۲,۴۳۸ روپیه هند INR ۸,۰۸۵ ۸,۱۵۸ -۲۳ ۷,۸۴۹ ۷,۹۲۰ -۲۳ دلار کانادا CAD ۵۱۵,۰۳۹ ۵۱۹,۷۱۶ -۵۰۲ ۵۰۰,۰۳۸ ۵۰۴,۵۷۹ -۴۸۶ دلار استرالیا AUD ۴۷۳,۵۶۵ ۴۷۷,۸۶۶ ۶۷۸ ۴۵۹,۷۷۱ ۴۶۳,۹۴۷ ۶۵۹ فرانک سویس CHF ۸۹۵,۰۵۶ ۹۰۳,۱۸۵ ۵۰۳ ۸۶۸,۹۸۵ ۸۷۶,۸۷۷ ۴۸۷ کرون سوئد SEK ۷۶,۳۵۸ ۷۷,۰۵۱ -۸۴ ۷۴,۱۳۴ ۷۴,۸۰۷ -۸۲ کرون نروژ NOK ۷۲,۲۰۱ ۷۲,۸۵۷ ۱۷۲ ۷۰,۰۹۸ ۷۰,۷۳۵ ۱۶۸ کرون دانمارک DKK ۱۱۲,۰۲۱ ۱۱۳,۰۳۸ ۲۱ ۱۰۸,۷۵۷ ۱۰۹,۷۴۵ ۲۰ ریال قطر QAR ۱۹۶,۱۰۰ ۱۹۷,۸۸۱ ۰ ۱۹۰,۳۸۸ ۱۹۲,۱۱۷ ۰ ریال عربستان SAR ۱۹۰,۳۴۸ ۱۹۲,۰۷۷ ۰ ۱۸۴,۸۰۴ ۱۸۶,۴۸۲ ۰ دیناربحرین BHD ۱,۸۹۸,۴۱۶ ۱,۹۱۵,۶۵۷ ۰ ۱,۸۴۳,۱۲۰ ۱,۸۵۹,۸۵۹ ۰ دینار کویت KWD ۲,۳۳۶,۹۸۷ ۲,۳۵۸,۲۱۱ ۳۸۳ ۲,۲۶۸,۹۱۷ ۲,۲۸۹,۵۲۳ ۳۷۲ یکصد روپیه پاکستان PKR ۲۵۱,۶۵۲ ۲۵۳,۹۳۷ -۲۷۷ ۲۴۴,۳۲۲ ۲۴۶,۵۴۱ -۲۶۸

نکاتی پیرامون نرخ‌های اعلامی

بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.

ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.

نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی‬ آن نیست

نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلام‌شده شامل کارمزد نمی‌شود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از ۵ درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینه‌های تأمین، جابه‌جایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت می‌شود. بنابراین، نرخ درج‌شده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمام‌شده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.

نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از ۵ درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام می‌شود که نرخ آن روزانه اعلام می‌شود.

نرخ غیر رسمی (بازار آزاد) دلار

بهای دلار غیررسمی که اواخر سال ۱۴۰۳ تا فراتر از ۱۰۰ هزار تومان پیشروی و سپس با اخبار مثبت مذاکرات به کمتر از ۸۰ هزار تومان سقوط کرده بود، بعد از آغاز جنگ و فعال شدن روند «مکانیزم ماشه» دوباره سقف‌های تاریخی را لمس کرد.

اگرچه دلار در ۲ هفته گذشته برای یکبار دیگر از ۱۰۵ هزار تومان گذشت اما دوباره مسیر نزولی را پیش گرفت و در مسیر بازگشت به کانال ۹۰ هزار تومان به قیمت ۹۹ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.

اگرچه با توجه به ناتوانی نرخ دلار غیررسمی برای عبور از سقف ۱۰۶ هزار تومانی، باقی ماندن در کانال ۹۰ هزار تومانی کار دشواری نیست اما این نرخ همچنان کاملاً تحت‌تأثیر تحولات و تصمیمات سیاسی است و مسیر آتی آن پر از سناریوهای متضاد.

لذا در ادامه و در صورت ثبیت قیمت در کانال ۹۰ هزار تومان، می‌توان اولین ناحیه حمایتی و بازگشت قیمت را محدوده ۹۴ هزار تومان دانست و در صورتی که اخبار منفی سیاسی جدید منتشر نشود بازگشت به محدوده تعادلی کانال ۸۰ هزار تومان نیز در دسترس است، هر چند احتمال آن بسیار پایین باشد.