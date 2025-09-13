به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی و نشست علمی نقد کتاب «مکتب‌شناسی فقهی با نگاهی به رویکردهای نو در اجتهاد» به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه برگزار می‌شود.

در این مراسم حجت الاسلام حسین ایزدی در جایگاه مؤلف و حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی و حجت الاسلام والمسلمین محمد عندلیب همدانی در جایگاه ناقد به ارائه نقطه نظرات خود خواهند پرداخت. دبیر علمی این جلسه حجت الاسلام سیدعلیرضا حسینی است.

زمان برگزاری زمان: شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۷ در قم، بلوار جمهوری، کوچه ۲، فرعی اول سمت چپ، ساختمان انجمن‌های علمی حوزه (سالن همایش) خواهد بود.