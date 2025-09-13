دیدار حساس شمس آذر و پیکان در هفته سوم لیگ برتر فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب رقابت‌های هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم‌های شمس آذر قزوین و پیکان تهران عصر شنبه به مصاف یکدیگر می‌روند.

این دیدار از ساعت ۱۸ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار خواهد شد.

شمس آذر که با حمایت هواداران قزوینی به دنبال کسب اولین سه امتیاز خانگی این فصل است در برابر پیکانی قرار می‌گیرد که با ترکیبی جوان و انگیزه بالا وارد میدان خواهد شد.

در سوی دیگر میدان پیکان که از دو بازی قبل ۴ امتیاز را کسب کرده امروز سعید دقیقی سرمربی خود را به دلیل دو اخطاره بودن روی نیمکت ندارد.