به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر یکشنبه در جشنواره ملی کاریکاتور با محوریت «مدیریت مصرف آب» که با حضور معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزار شد، بر ضرورت توجه جدی به مدیریت مصرف آب و نقش مردم در عبور از بحران کم‌آبی تأکید کرد.

حبیبی در ابتدای سخنان خود با تبریک سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه در بیستم مهرماه سال ۱۳۹۰، آن سفر را سرآغاز تحول و توسعه استان دانست و گفت: بسیاری از اقدامات و طرح‌های عمرانی و زیربنایی امروز، نتیجه برکات آن سفر تاریخی است.

وی با بیان اینکه «آب صدای بی‌کلام زمین و سرچشمه حیات است»، افزود: بحران آب تنها یک مسئله زیست‌محیطی نیست، بلکه آزمونی بزرگ برای اخلاق، فرهنگ و مدیریت ماست و اسراف امروز، به معنای تشنگی فرداست.

استاندار کرمانشاه با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها در سال جاری، از همراهی مردم و تلاش مجموعه شرکت آب و فاضلاب استان برای گذر از تابستانی سخت با کمترین تنش آبی قدردانی کرد و گفت: در شرایط کنونی، دیگر فرصتی برای تعلل وجود ندارد و اگر امروز اقدام نکنیم، فردا دیر است.

وی نقش مردم را در مدیریت مصرف حیاتی دانست و تأکید کرد: هیچ تصمیم مدیریتی در حوزه آب بدون همراهی مردم به نتیجه نمی‌رسد. وجدان بیدار مردم بزرگ‌ترین سد در برابر کم‌آبی است و باید در همه سطوح جامعه، از خانواده تا صنعت، فرهنگ صرفه‌جویی نهادینه شود.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری جشنواره‌های هنری در ترویج فرهنگ صرفه‌جویی تقدیر کرد و گفت: کاریکاتور زبان تلخ مهربانی است؛ با لبخند هشدار می‌دهد و با تصویر بیدار می‌کند. هنر می‌تواند آنچه آمار و گزارش‌ها قادر به انتقال آن نیستند را در جان مردم جاری سازد و تأثیری ماندگار بر رفتار اجتماعی بگذارد.

استاندار کرمانشاه همچنین به حمایت دولت از طرح‌های زیرساختی آب و فاضلاب اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به استان کرمانشاه، اعتبارات قابل‌توجهی برای پروژه‌های آبرسانی، خطوط انتقال و تصفیه‌خانه‌ها اختصاص یافت که نشان‌دهنده نگاه اولویتی دولت به مسئله آب است.

وی ضمن قدردانی از وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و رسانه‌های حاضر در مراسم، ابراز امیدواری کرد با دعای مردم، همراهی دستگاه‌ها و لطف الهی، شاهد بارش‌های مناسب و روزهای پربارش در فصل پاییز و زمستان پیش‌رو باشیم.

استاندار کرمانشاه در پایان تأکید کرد: اگر فرهنگ مصرف درست و مسئولانه در جامعه نهادینه شود، می‌توانیم نه‌تنها از بحران کم‌آبی عبور کنیم، بلکه الگویی برای سایر استان‌ها در مدیریت منابع حیاتی کشور باشیم.