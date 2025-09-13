به گزارش خبرگزاری مهر، بابک هدایی از وقوع یک حادثه رانندگی شدید در محور کامیاران – روانسر خبر داد.

وی با اشاره به جزئیات این سانحه گفت: این حادثه حوالی ساعت ۲۲:۴۷ جمعه شب در محدوده پایین‌تر از روستای ورمهنگ و نزدیکی روستای هیئت‌آباد رخ داد و سه خودروی سواری سمند، پژو و پراید در این برخورد زنجیره‌ای دخیل بودند.

وی ادامه داد: به‌محض اعلام حادثه به مرکز دیسپچ اورژانس، سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد. متأسفانه در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و شش نفر دیگر دچار مصدومیت شدند.

رئیس اورژانس استان کردستان تصریح کرد: مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی در محل، توسط آمبولانس‌ها به مرکز درمانی سینا در کامیاران منتقل شدند.

وی در پایان ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه و تسلیت به خانواده جان‌باخته، بر رعایت سرعت مطمئنه و توجه جدی رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی برای پیشگیری از حوادث مشابه تأکید کرد.