بازیگران «یتیمچه» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، بازیگران نمایش «یتیمچه» به نویسندگی کهبد تاراج و کارگردانی مهرداد ضیایی که قرار است از ۲۷ شهریور در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برود، معرفی شدند.

پیش از این حضور افسانه چهره آزاد به عنوان اولین بازیگر این نمایش، پس از سال‌ها دوری از تئاتر در این اثر قطعی شده بود.

مهدی صباغی، الهه شه‌پرست، کهبد تاراج، نازنین حشم‌دار، هوشنگ قوانلو و بازیگر خردسال: عطا رفعت خواه دیگر بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

مهرداد ضیایی پس از 21 سال دوری از فضای کارگردانی قرار است این اثر را روی صحنه ببرد.

در خلاصه داستان نمایش آمده است: این خونه راز داره، هر خونه‌ای راز داره، بعضی رازها نگوست و بعضی رازها رو نمیشه بهش فکر کرد؛ بعضی از رازها رو حتی نمیشه تصور کرد. «یتیمچه» یک راز است که حتی نمیشه تصور کرد … .

علاقه مندان جهت خرید بلیت روزهای نخست این نمایش می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.