خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با گذشت بیش از چهار سال از آغاز فعالیت شورای ششم شهر شیراز و آغاز سال پنجم این شورا سوالات متعددی درباره عملکرد این نهاد در اذهان عمومی شکل گرفته است.

رئیس فعلی شورای شهر شیراز در خردادماه ۱۴۰۳ در نشست خبری با اصحاب رسانه، شعار این دوره شورا را مبارزه با سیاه‌نمایی اعلام کرد و در کنار این موضوع، شعارهای مانند «شایسته سالاری در مدیریت شهری، مدیریت واحد مبلمان شهری، خدمت صادقانه، متعهد، متخصص، تجربه‌دار و مشورت‌پذیر، اندیشه زیبا شهری زیباتر، متخصص مردمی و حامی ورزشکاران و جوانان» توسط اعضای فعلی شورا در انتخابات دوره ششم شورا در سال ۱۴۰۰ اعلام شد اما سوال اینجاست که آیا این شعارها پس از چهار سال به مرحله عمل رسیده است؟

نظارت واقعی توسط اعضای شورای ششم بر شهرداری شیراز رخ داده است؟

در این دوره درآمدهای شهرداری به طور چشمگیری افزایش یافته ولی بخش عمده این افزایش درآمد از تراکم فروشی، تغییرات کاربری و فروش املاک و مستغلات شهرداری و عوارض شهری است اما در کنار این درآمد مطلوب، به مناطق محروم شهری آنچنان که انتظار می‌رفت توجه نشده و ساخت وسازهای غیرمجاز خصوصاً در نقاط جنوبی شیراز در این دوره به طور گسترده‌ای افرایش یافته است.

از طرفی، مهمترین وظیفه شورای شهر نظارت بر عملکرد شهردار، معاونین، شهرداران مناطق و پیگیری اجرای مصوبات شهری و قوانین مصوب در مجموعه شهری است و به گفته رئیس شورای شهر، این نهاد حتی بر آب خوردن و نفس کشیدن شهرداری هم نظارت دارد ولی در عمل که این اتفاق به‌درستی رخ نداده و نظارت محسوسی بر عملکرد مدیریت شهری وجود ندارد.

یکی از مهم‌ترین مصادیق این بی‌توجهی، ولنگاری فرهنگی است، چنانچه در شهر شیراز مناسبت‌های مذهبی کمرنگ و ناهنجاری‌های اجتماعی بسیار است و این موضوع از نبود متولی فرهنگی قدرتمند در شهر آب می‌خورد، موضوعی که خلأ نظارتی شورای شهر نیز به شدت در آن احساس می‌شود.

قانون گذار ۳۴ وظیفه برای شورای شهر شیراز تعیین کرده است

رئیس شورای پنجم شهر شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که عملکرد شورای ششم را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: ارزیابی عملکرد مستلزم داشتن اطلاعات دقیقی است اما آنچه مسلم است اینکه بدانیم نهادهایی که در چهارچوب قانون فعالیت می‌کنند چه قانون اساسی و چه قانون عادی، موظف هستند اصل حاکمیت قانون را رعایت کنند.

رئیس شورای پنجم شهر شیراز با تاکید بر اینکه شوراهای ما بر اساس قانون ایجاد شده‌اند، افزود: در مورد شورای شهر مشخصاً یک قانون داریم و یک ماده ۸۰ که تکلیف شورای شهر را مشخص کرده است، این ماده می‌گوید برای شورای شهر ۳۴ وظیفه تعریف شده که باید به نحو مطلوب آنها را انجام دهد و سیستم ارزیابی هم به نوعی طراحی شود که بر حسن انجام این وظایف نظارت کند که برای حدوداً ۲۴ مورد دستورالعمل تهیه شده است.

سامانه شفافیت شورای شهر شیراز لغو شده است

موسوی گفت: به طور مثال در یکی از بندها که باید در تصویب معاملات صرفه و صلاح شهر و آئین نامه مالی معاملاتی را رعایت کنیم؛ سعی شده در دوره‌های قبل در حد توان به آن عمل کنیم.

وی ادامه داد: یا مثلاً در همین قانون بر اساس ماده ۸۴ شورای شهر مکلف است مصوبات و تصمیمات شورا را به سمع و نظر مردم برساند، در این راستا باید یک پایگاه اطلاع‌رسانی ایجاد شود و مردم را در جریان تصمیمات، مصوبات، هزینه‌کردها، پروژه‌ها، قراردادها و … قرار دهد.

وی افزود: متأسفانه مطلع شده‌ام که سامانه شفافیتی که در شورای پنجم مصوب شده بود، با مصوبه شورای ششم لغو شده و این، ارزیابی عملکرد شورا را دشوارتر می‌کند.

اعضای شورای شهر حق دخالت در عزل و نصب‌های شهردار ندارند

موسوی در ادامه درباره شأن نظارتی شورا بر شهرداری گفت: شهرداری‌ها منابع مالی زیادی دارند که بخش عمده آن از طریق عوارض و وجوهاتی است که از مردم دریافت می‌کنند، لذا در مصرف این منابع مالی، شورا باید دقت بالایی داشته باشد. تمام معاملات شهرداری باید توسط شورا تصویب شود و نظارت کافی بر عملکرد شهرداری داشته باشد.

وی در ادامه به ماده ۹۵ قانون اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده قانونی، اعضای شورای شهر حق ندارند در عزل و نصب کارکنان شهرداری و شرکت‌های وابسته به آن دخالت کنند. همچنین در تبصره همین ماده عنوان می‌کند که هرگونه استفاده شخصی از اموال، دارایی و امکانات شورا و شهرداری‌ها برای اعضای شورای شهر ممنوع است، اعضای شورا در معاملات شهرداری به هیچ وجه حق ندارند ورود کنند، این موارد قابل کنترل بود. هیچ چیزی به اندازه شفافیت مانع از فساد و تبعیض نمی‌شود.شفافیت مهمترین عامل در مبارزه با فساد گسترده است. هرجا پول هست، فساد هم هست.

هیچ چیزی به اندازه شفافیت مانع از فساد و تبعیض نمی‌شود

رئیس شورای پنجم شهر شیراز با اشاره به اینکه مبلغ هزار میلیارد تومان به مسجد محوری اختصاص داده شده است، گفت: در حاشیه شیراز مدارسی داریم که دانش‌آموزان آن حتی کفش هم ندارند، پس چگونه می‌شود که در این مدارس هزینه نشود. در این شرایط سخت اقتصادی صرفه و صلاح شهر و مردم این اقدام بود.

وی با بیان اینکه در شورای پنجم بر اساس ۳۴ وظیفه شورا، ۵۰ شاخص را با کمک کارشناسان دانشگاهی و متخصص استخراج کردیم، گفت: بر اساس وظایف شهرداری این شاخص‌ها را استخراج کردیم و رو به روی هم قرار دادیم تا ببینیم کدام ضعیف‌تر و کدام قوی‌تر است؛ ما در شورای پنجم در بحث شهرداری الکترونیک زمان زیادی صرف کردیم و کار خوبی انجام شد تا مثلاً صدور پروانه سریع‌تر صورت گیرد. چرا صدور پروانه ساختمان این قدر طول می‌کشد؟ این یک سوال جدی است؟

یک برابر نیاز در شهرداری شیراز نیروی مازاد وجود دارد

موسوی در ادامه با اشاره به حضور نیروهای مازاد در شهرداری شیراز گفت: اکنون یک برابر بیشتر از آنچه شهرداری نیاز دارد، در شهرداری نیروی انسانی داریم، چه میزان درآمد شرایطی در اینجا هزینه می‌شود، بازده آن برای مردم چیست؟

وی در ادامه این گفتگو با بیان اینکه تا چه حد برای مردم زندگی آرام فراهم کرده‌ایم، گفت: این شاخص هدفی است که باید بیش از هر چیز به آن توجه کنیم، پارک‌های محله‌ای، خیابان‌ها، تفریح‌گاه‌ها چه تغییراتی کرده‌اند؟

موسوی ادامه داد: ما در شورای شهر تلاش کردیم این شاخص‌ها را عملی کنیم، البته ما هم خیلی موفق نبودیم، می‌توانستیم خیلی بهتر باشیم، ولی در این مسیر تلاش کردیم، یکی از موضوعات مهم نامگذاری‌ها است، ما در نامگذاری سعی کردیم، مفاخر ملی و مذهبی و خواست مردم را با هم ببینیم، نکته مهم دیگر برخورد با تخلفات و سو استفاده مالی است، آیا ما با همه یکسان برخورد کرده ایم؟ ما طبق قانون علاوه بر اینکه در معاملات و قراردادهای شهرداری باید صرفه و صلاح را رعایت کنیم، گزارش معاملات و روند آنها را هم باید به اطلاع عموم برسانیم، گزارش درآمد و هزینه راهم باید اطلاع دهیم، در شرایطی که مردم به شدت مشکل دارند در هزینه کرد منابع مالی شهرداری، و دریافت عوارض از مردم خیلی باید مواظب باشیم.

رئیس شورای پنجم شهر شیراز تصریح کرد: امیدوارم روزی شاهد ارائه گزارش کاهش شاخص‌های فساد، تبعیض و افزایش کارآمدی در همین بخش‌های خدمات رسانی به مردم به ویژه شهر داری‌ها باشیم.