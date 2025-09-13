کشف کلاهبرداری‌ ۸ هزار و ۵۳۹ میلیارد ریالی در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد تقوی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل با انجام بررسی‌های تخصصی و تحقیقات جامع و هدفمند پی به این موضوع بردند که فردی با همکاری ۹ نفر دیگر و به صورت باندی با توسل به شیوه‌های متقلبانه اقدام به تهیه و چاپ قراردادهای جعلی زمین‌های زراعی روستاهای اطراف اردبیل به نام چند شرکت تعاونی مسکن فعال و چند شرکت تعاونی مسکن بدون وجود خارجی در استان کرده و با استفاده از این قراردادها و سند مجعول، اقدام به فروش کلان و عمده و کلاهبرداری از افراد حقیقی و حقوقی کرده‌اند.

وی افزود: با اشاره به همکاری یک چاپخانه در تهیه و تکثیر قراردادهای جعلی و ۲ نفر سردفتر خانه در تنظیم وکالت فروش به اشخاص حقیقی با اعضای این باند افزود: در عملیات‌های هماهنگ پلیسی هر ۱۲ نفر دستگیر و جهت اقدامات قانونی و بازجویی‌های تخصصی به پلیس امنیت اقتصادی انتقال و چاپخانه با دستور مرجع قضائی پلمب و با هماهنگی اتحادیه مرتبط و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، پروانه فعالیت مدیر چاپخانه نیز ابطال شد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل در ادامه از کشف ۳۹ هزار و ۱۰۱ قرارداد هر کدام به متراژ ۲۰۰ متر از اعضا این باند خبر داد و گفت: جعلی بودن ۱۷ هزار و ۹۶۰ جلد از این قراردادها با انجام استعلامات لازم محرز شده است.

سردار تقوی ارزش کلاهبرداری‌های کشف شده از این باند را ۸ هزار و ۵۳۹ میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: پس از تکمیل پرونده و ارائه مستندات و مدارک کشف شده به دادسرا، ۱۰ کلاهبردار این باند با صدور قرار بازداشت موقت از سوی مرجع قضائی روانه زندان شده و ۲ سردفتر خانه پس از صدور قرار وثیقه و تودیع وثیقه آزاد شدند.